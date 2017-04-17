В Индии на играх по укрощению быков погибли два человека
17 апреля 2017, 12:50
Пострадали 80 человек.
По меньшей мере два человека погибли, 80 пострадали в ходе традиционных игр по укрощению быков Джалликатту в населенном пункте Пудур в округе Шиваганга индийского штата Тамилнад, сообщает РИА новости со ссылкой на издание Hindustan Times.
Состязания по укрощению быков Джалликатта являются традиционным развлечением в штате и проводятся, как правило, в рамках четырехдневного фестиваля урожая тай-понгал в середине января. Быка выпускают из загона прямо в толпу, участники, в основном молодые люди, должны заставить его остановиться, например, оседлав. Для большей зрелищности быкам защепляют хвосты, бросают перец в глаза, делая их более агрессивными.
Игры проходили накануне. Оба погибших были лишь зрителями: один погиб непосредственно в результате травм, нанесенных разъяренным быком, второй погиб от сердечного приступа, когда, стоя за заграждением, увидел бегущего на него быка.
Еще 80 человек, в основном участники соревнований, пострадали. Большинству медицинская помощь была оказана в специально организованном на месте медпункте.
Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. Кроме того, пять человек пострадали в результате стычки между двумя командами соревнующихся после того, как жюри неверно объявили победителя. В ходе беспорядков были также повреждены призовые мотоциклы.
Фото: AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854221-807664c1a0f71183bce1e9166b7611b7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...