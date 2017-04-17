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В Индии на играх по укрощению быков погибли два человека

17 апреля 2017, 12:50

Пострадали 80 человек.

По меньшей мере два человека погибли, 80 пострадали в ходе традиционных игр по укрощению быков Джалликатту в населенном пункте Пудур в округе Шиваганга индийского штата Тамилнад, сообщает РИА новости со ссылкой на издание Hindustan Times.

Состязания по укрощению быков Джалликатта являются традиционным развлечением в штате и проводятся, как правило, в рамках четырехдневного фестиваля урожая тай-понгал в середине января. Быка выпускают из загона прямо в толпу, участники, в основном молодые люди, должны заставить его остановиться, например, оседлав. Для большей зрелищности быкам защепляют хвосты, бросают перец в глаза, делая их более агрессивными.

Игры проходили накануне. Оба погибших были лишь зрителями: один погиб непосредственно в результате травм, нанесенных разъяренным быком, второй погиб от сердечного приступа, когда, стоя за заграждением, увидел бегущего на него быка.

Еще 80 человек, в основном участники соревнований, пострадали. Большинству медицинская помощь была оказана в специально организованном на месте медпункте.

Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. Кроме того, пять человек пострадали в результате стычки между двумя командами соревнующихся после того, как жюри неверно объявили победителя. В ходе беспорядков были также повреждены призовые мотоциклы.

Фото: AP Photo/ Daniel Ochoa de Olza

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