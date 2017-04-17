«Астана Опера» держит путь в шахтерские города

Творческий коллектив театра «Астана Опера» представит насыщенную гастрольную программу в двух городах Карагандинской области. 20 и 21 апреля ведущие солисты оперы и великолепный хор театра выступят в Карагандинском областном казахском драматическом театре им. С. Сейфуллина, а 22 апреля – во Дворце металлургов в Темиртау,

В гастролях примут участие Заслуженная артистка Казахстана Майра Мухамедкызы, Народный артист Армении Барсег Туманян, Заслуженные деятели Казахстана Дина Хамзина, Салтанат Ахметова, Жупар Габдуллина, Жан Тапин, Талгат Мусабаев, Жанат Шыбыкбаев, Бибигуль Жанузак, Заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова, лауреаты международных конкурсов Беимбет Танарыков, Талгат Галеев, Мадина Исламова, Рамзат Балакишиев.





Виртуозное владение инструментом продемонстрирует Заслуженный деятель Казахстана, первая скрипка Симфонического оркестра «Астана Опера» Багдат Абильханов.





Дирижеры – Заслуженные деятели Казахстана Абзал Мухитдинов, Ержан Даутов и лауреат международных конкурсов Руслан Баймурзин.





20 апреля карагандинской публике предложат выдающееся произведение К. Орффа – кантату «Кармина Бурана». Космическое, поистине, неразгаданное сочинение имеет народный характер. Его основой стали 24 бытовые жанровые песни из одноименного сборника средневековой поэзии, найденного в баварской местности, которые будут исполнены на латинском и старонемецком языках. Лиричность, жизнерадостность и драматизм отличает эту музыку, повествующую о всевластии судьбы.





21 апреля в Караганде, а 22 в Темиртау будет представлена насыщенная программа Гала-оперы. Слушателей ждут ярчайшие образцы национального искусства – сцена Айтыса из оперы «Біржан-Сара» М. Тулебаева, ария Абая из оперы «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди, песня Жибек из оперы «Қыз Жібек» Е. Брусиловского, казахская народная песня «Бүлдірген»; шедевры мировой классики – зажигательная сцена Brindisi из оперы «Травиата», дуэт Герцога и Джильды из оперы «Риголетто» Дж. Верди, куплеты Эскамильо из оперы «Кармен» Ж. Бизе, Meditatione из оперы «Таис» Ж. Массне; песни и арии из оперетт – «Гранада» А. Лары, «La Morena De mi Copla» А. де Вильегаса Сернуды и К. Кастельяно Гомеса, песня принца Су-Чонга из оперетты «Страна улыбок» Ф. Легара, ария Сильвы из оперетты «Сильва» И. Кальмана и многое другое.





- Для нас большая радость представить свое искусство жителям Караганды и Темиртау. Надеемся, что наши первые гастроли в эти прекрасные города с богатой культурной историей станут началом замечательной традиции, - отметили артисты.