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Новости за сегодня

О применении КПУ производителями нефтепродуктов

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (далее - Закон) реализация, отгрузка и (или) транспортировка и прокачка нефтепродуктов осуществляются с обязательным перемещением нефтепродуктов через контрольные приборы учета (КПУ). При этом данное требование вводится в действие в следующие сроки:

- для производителей нефтепродуктов вводится в действие с 1 января 2017 года;

- для оптовых поставщиков нефтепродуктов, импортеров, поставщиков нефти, автозаправочных станции - с 1 января 2018 года.

Под поставщиками нефти определяется реализация - с эстакад налива нефтепродуктов производственных объектов производителей нефтепродуктов, а также с резервуаров баз нефтепродуктов и (или) автозаправочных станций;

Обращаем ваше внимание, что к применению допускаются КПУ, зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения единства измерений и допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Список зарегистрированных приборов в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, размещен на сайте РГП «КазИнМетр» htpp://kazinmetr.kz/si/.

При этом необходимо руководствоваться Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 марта 2016 года № 126 «Об утверждении Правил и требований по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и заправочных станций (кроме заправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета».

Кроме того, сообщаем об утверждении «Технических требований к нефтеперерабатывающим заводам для организации системы сбора, обработки и передачи данных с контрольных приборов учета» утвержденным Председателем Правления АО «Национальные информационные технологии» от 23 сентября 2016 года.


17 апреля 2017, 12:43
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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