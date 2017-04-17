В Павлодарской области участковый спас трех человек при пожаре
17 апреля 2017, 13:03
За проявленную бдительность и профессионализм при спасении людей при пожаре участковый инспектор представлен к поощрению.
В Павлодарской области сельский участковый инспектор Бауыржан Бидаев спас трех человек при пожаре, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Пожар произошел в селе Розовка Павлодарского района. Участковый инспектор полиции капитан полиции Бидаев Бауржан около 1.00 ночи возвращался домой после службы и увидел, что по ул. Абая, 65 горит хозяйственное строение, пожар охватил всю постройку, которая тесно примыкала к дому. Пламя в любой момент могло перекинуться на жилой дом, так как в эту ночь бушевал сильный ветер.
Полицейский в первую очередь стал стучаться в дверь, чтобы разбудить хозяев и одновременно вызвал по телефону пожарных. Как оказалось, в доме в этот момент находилась пенсионерка, ее 49-летний сын и внук. Все крепко спали, Бауыржан разбудил людей и быстро вывел всех на улицу.
И в тот же миг из-за сильного ветра пламя перекинулось на дом и оба строения сгорели практически полностью.
За проявленную бдительность и профессионализм при спасении людей при пожаре участковый инспектор полиции МПС ОВД Павлодарского района капитан полиции Бидаев Бауыржан представлен к поощрению.
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