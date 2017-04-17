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3 человека погибли в результате ДТП в ЮКО

17 апреля 2017, 13:11

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП.

В ЮКО в результате столкновения двух автомашин погибли 3 человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Утром 16 апреля в Шымкенте на автодороге Шымкент-Ленгер житель Толебийского района, 1995 г.р., управляя автомашиной Opel Vectra выехал на обгон и совершил столкновение с автомашиной Volvo под управлением жителя Шымкента, 1992 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте от полученных травм скончались трое пассажиров автомашины Opel, 1956, 1958 и 1995 г.р. Водителя данной машины с травмами доставили в реанимацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП. Водитель автомашины Opel задержан. Проводится досудебное расследование.

фото: antikor.com.ua

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