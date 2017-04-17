3 человека погибли в результате ДТП в ЮКО
17 апреля 2017, 13:11
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП.
В ЮКО в результате столкновения двух автомашин погибли 3 человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Утром 16 апреля в Шымкенте на автодороге Шымкент-Ленгер житель Толебийского района, 1995 г.р., управляя автомашиной Opel Vectra выехал на обгон и совершил столкновение с автомашиной Volvo под управлением жителя Шымкента, 1992 г.р.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте от полученных травм скончались трое пассажиров автомашины Opel, 1956, 1958 и 1995 г.р. Водителя данной машины с травмами доставили в реанимацию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.
В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства происшедшего ДТП. Водитель автомашины Opel задержан. Проводится досудебное расследование.
фото: antikor.com.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854227-7fdc67b46780735e82e8004dce2439d4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...