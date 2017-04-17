Законопроект об отречении императора представит правительство Японии в мае
17 апреля 2017, 13:15
Акихито заявил о своём желании покинуть престол в августе прошлого года.
Правительство Японии 19 мая планирует передать в парламент законопроект об отречении 83-летнего императора Акихито и передаче престола его наследнику, передает Лайф.ру со ссылкой на агентство Киодо.
Новый законопроект также определит статус императора после его отречения от престола и место его проживания. По данным Киодо, предполагается, что место императора займёт его 57-летний сын, принц Нарухито.
Отметим, ранее сообщалось, что император Акихито может отречься от престола 23 декабря 2018 года, в свой 85-й день рождения.
Фото: РИА Новости/Сергей Субботин
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