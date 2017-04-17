Фильм «Дорога к матери» признан лучшим в Центральной Азии
17 апреля 2017, 13:22
Вместе с казахстанской кинолентой за премию в этих номинациях боролись картины режиссеров из Таджикистана и Узбекистана
Фильм режиссера Ахана Сатаева «Дорога к матери» признан лучшим в Центральной Азии на церемонии вручения VI Национальной кинопремии «Ак Илбирс» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на киностудию «Казахфильм».
«Дорога к матери» - совместная работа генерального продюсера Алии Назарбаевой и режиссера Акана Сатаева, была представлена в трех номинациях - «Лучший фильм Центральной Азии», «Лучший актер Центральной Азии» (актер Адиль Ахметов) и «Лучшая актриса Центральной Азии» (актриса Алтынай Ногербек).
Вместе с казахстанской кинолентой за премию в этих номинациях боролись картины режиссеров из Таджикистана и Узбекистана. Награду режиссеру Акану Сатаеву вручили кинорежиссер, народный артист Кыргызской Республики, один из учредителей кинопремии Артыкбай Суюндуков и координатор Фестиваля азиатского кино в Лос-Анжелесе Асель Шерниязова.
«Спешу поздравить всю нашу съемочную группу. «Дорога к матери» - лучший фильм в Центральной Азии»,- написал на своей странице в Instagram режиссер Акан Сатаев. В основу сюжета картины «Дорога к матери» легла история о силе материнской любви, которая помогла главному герою фильма справиться с испытаниями судьбы.
Ранее фильм был показан на 38-ом Московском международном кинофестивале, а также на Международном кинофестивале «Евразийский мост», где получил гран-при, а актриса Алтынай Ногербек получила приз за лучшую женскую роль. Кроме того, историческая драма получил три приза кинопремии «Выбор критиков» - приз «Лучшая женская роль» присужден актрисе Алтынай Ногербек, приз «Лучшая женская роль второго плана» достался Аружан Джазильбековой, а приз «Лучшая музыка к фильму» разделили композиторы картины - Алим Заиров и Роман Вишневский.
Национальная кинопремия «Ак Илбирс» (Снежный барс) была учреждена в 2012 году группой влиятельных кинематографистов Кыргызстана и стала первой премией за лучшие достижения в области кинематографии республики. Присуждается при поддержке Союза кинематографистов КР, Общественного фонда «Айтыш» и Фонда развития кино КР. Премия в номинации «Лучший фильм Центральной Азии» была приобщена в список номинаций в 2010 году. Автор: Динара Балымбетова
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