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Новости за сегодня

МНЭ РК: Необходимо оценить ущерб от паводка

 

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в кулуарах Мажилиса Парламента РК прокомментировал вопрос выплаты компенсации жителям населенных пунктов, пострадавших от паводка, передает корреспондент Zakon.kz.

«По паводку надо сначала оценить последствия, а потом уже говорить о финансах. Мы еще не знаем общий объем последствия», - сказал он.

По его словам, на эти цели в резерве правительства деньги есть.

«К паводкам готовятся, но, тем не менее, их ущерб необходимо оценить, в резерве правительства деньги есть», - заверил глава ведомства.

 

Ксения Давыдова

 

17 апреля 2017, 13:22
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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