МНЭ: План подготовительных мероприятий разработан для качественного внедрения бюджета МСУ

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе собрания фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе рассказал о подготовительных работах, которые будут проделаны для своевременного и качественного внедрения IV уровня бюджета и коммунальной собственности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства национальной экономики РК.

Напомним, 18 января министр национальной экономики представил в мажилисе законопроект, предусматривающий внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления на уровне городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении, отметив, что следует обратить внимание на финансовую грамотность сельских акимов, обеспечение кадрами, компьютерным оборудованием и интернет связью. Министр заверил, что законопроект в этой части будет доработан.

«Обсуждение на пленарном заседании Мажилиса сподвигло к разработке заблаговременно Плана мероприятий по внедрению самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления», - сообщил министр.

Сулейменов проинформировал, что в соответствии с Планом мероприятий государственным органам и организациям поручено до 1 июня 2017 года выявить незарегистрированные объекты недвижимого и движимого имущества в сельских округах, а до 31 декабря 2017 года - обеспечить полную готовность информационных систем и баз данных государственных органов путем проведения необходимых мероприятий по сверке, актуализации и интеграции.

Кроме этого, были проведены встречи с интернет-провайдерами для решения вопроса обеспечения аппаратов акимов сельских округов интернет связью. «В соответствии с Планом мероприятий местные исполнительные органы в срок до 1 сентября 2017 года обеспечат необходимой скоростью интернета аппараты акимов сельских округов», - сообщил Сулейменов.

Он отметил, что для работы с бюджетом и коммунальным имуществом требуются специалисты с высшим или послесредним экономическим, финансовым и бухгалтерским образованием. «В 1066 сельских округах общее количество штатных сотрудников с экономическим, финансовым и бухгалтерским образованием составляет 2297 единиц. Кроме того, в данных сельских округах имеются 1093 штатных сотрудника с юридическим образованием. Это демонстрирует достаточный кадровый потенциал на местах», - проинформировал Сулейменов.

Также в соответствии с Планом мероприятий местным исполнительным органам поручено до конца года обеспечить аппараты акимов сельских округов штатными бухгалтерами и юристами соответствующей квалификации. Сулейменов напомнил, что организовано специальное обучение по управлению бюджетным процессом и коммунальным имуществом.

По данным министра, 16 сельских округов ещё не обеспечены компьютерным оборудованием. Акиматам областей до 1 ноября 2017 года поручено решить эту проблему.

Сулейменов отметил, что в рамках рассмотрения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» все спорные поправки сняты, государственными органами разработаны 29 проектов подзаконных актов.

«Все меры по своевременному и качественному внедрению IV уровня бюджета и коммунальной собственности будут приняты в установленные Планом мероприятий сроки», - заключил Сулейменов.