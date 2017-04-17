В строгом соответствии с законом

Н. Султанов,

председатель Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Актюбинской области

Наркомания является одной из самых злободневных социальных проблем, волнующих общество, а одним из наиболее опасных преступлений является сбыт наркотических средств, поскольку в эту пагубную страсть вовлекается все больше наших граждан, и особую обеспокоенность вызывают молодежь и дети.

Наша страна участвует во многих международных антинаркотических проектах, в стране созданы правовые инструменты для организации международных операций, ликвидации каналов транзита и пресечения транснациональных преступных групп. Президент, Правительство Казахстана, правоохранительные органы предпринимают последовательные меры в организации эффективной борьбы с распространением этого зла.

Уголовная ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств предусмотрена в ч.ч. 1-4 ст. 297 УК РК. Мера наказания по разным частям варьируется в пределах от пяти до 20 лет лишения свободы в зависимости от количества сбытого наркотического средства, количества лиц, принимавших участие в совершении преступления, мест реализации, должностного положения лица, совершившего преступление и т.д.

Судебная статистика по делам о наркопреступлениях по Актюбинской области в последние годы остается стабильной. Это, в основном, уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере по п.п. 2,3 ч. 3 ст. 297 УК.

Вместе с тем анализ рассматриваемых уголовных дел свидетельствует о фактах нарушений законодательства со стороны органов уголовного преследования, что влечет признание судом части доказательств недопустимыми, и это дает возможность виновным лицам понести менее строгое наказание за совершенные ими преступления, а то и вовсе уклониться от ответственности.

Преступления названной категории носят скрытый, изощренный характер, что требует от органов уголовного преследования, помимо оснащенности специальными техническими средствами, хорошего знания и правильного применения уголовно-процессуального закона в части оперативно-розыскной деятельности, производства дознания и досудебного расследования. Надлежащее процессуальное оформление всех действий по выявлению и закреплению доказательств по делу является залогом успешного расследования дела и привлечения всех виновных к уголовной ответственности.

В силу требований ч. 4 ст. 112 УПК РК фактические данные, по- лученные с нарушением уголовно процессуального закона, признаются недопустимыми в качестве доказательств и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться при доказывании обстоятельств преступления.

В соответствии с законами «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», «О разрешениях и уведомлениях», «Об органах внутренних дел», «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» на органы внутренних дел как на уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров возложена обязанность координации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и злоупотреблениями ими.

Кроме того, согласно Инструкции по организации органами внутренних дел борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденной приказом министра внутренних дел РК от 29 декабря 2011 года, на сотрудников органов внутренних дел возлагается обязанность профилактики преступлений в этой сфере.

Вместе с тем из судебной практики видно, что нарушения законодательства, направленного на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и профилактику правонарушений в данной сфере, иногда исходят от самих сотрудников уполномоченных органов.

Приговором СМУС Актюбинской области от 25 июля 2016 года Н. Карекенов осужден по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК к лишению свободы сроком на десять лет с конфискацией имущества. В ходе судебного разбирательства установлено, что следователем СУ ДВД Актюбинской области С. в ходе досудебного расследования допущены грубые нарушения требований УПК РК. В соответствии со ст. 24 УПК РК суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

По предъявленному Карекенову обвинению в незаконном хранении наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта фактически указаны его действия в отношении хранения марихуаны высушенной весом 4835 г, а действия, связанные с незаконным хранением 119,96 г марихуаны с целью сбыта, в обвинительном акте не указаны и, соответственно, не квалифицированы наряду с п. 3 ч. 3 ст. 297 УК по ч. 2 ст. 297 УК РК.

В связи с этим суд вынужден был исключить из обвинения Карекенова незаконное хранение наркотического средства весом 119,96 г с целью сбыта, поскольку суд в силу требований ст. 340 УПК рассматривает дело в пределах предъявленного обвинения и не может ухудшить положение подсудимого, назначить наказание по совокупности преступлений. В результате допущенных нарушений требований УПК Карекенов избежал уголовной ответственности по ч. 2 ст. 297 УК РК.

Таким образом, для успешной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным сбытом наркотических средств, большое значение имеет правильное применение органами досудебного расследования и судами законодательства, предусматривающего ответственность за незаконный оборот наркотических средств. Эта борьба только тогда будет эффективной, когда она ведется законными способами, на законных основаниях, с соблюдением всех процедур, установленных процессуальным законодательством.