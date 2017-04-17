В Казахстане в ближайшие трое суток ожидается кратковременное прекращение осадков

Под воздействием антициклона, сместившегося на Казахстан, ожидается кратковременное прекращение осадков в большинстве областей республики. Тем не менее, из-за неустойчивого характера апрельской погоды, над центральными районами Европейской части России формируется новый циклон.





Под воздействием циклона и его атмосферных фронтов в западных областях вновь ожидаются дожди. Средняя суточная температура в Казахстане по-прежнему будет выше климатической нормы, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".





Консультативный прогноз погоды по Астане

на 18 апреля: ясно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +13+15°С.

на 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на во-сточный 5-10 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

на 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +15+17°С.





Консультативный прогноз погоды по Алматы

на 18 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

на 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +16+18°С.

на 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +18+20°С.



