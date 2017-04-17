В Казахстане в ближайшие трое суток ожидается кратковременное прекращение осадков
17 апреля 2017, 13:51
Прогноз погоды на 18-20 апреля.
Под воздействием антициклона, сместившегося на Казахстан, ожидается кратковременное прекращение осадков в большинстве областей республики. Тем не менее, из-за неустойчивого характера апрельской погоды, над центральными районами Европейской части России формируется новый циклон.
Под воздействием циклона и его атмосферных фронтов в западных областях вновь ожидаются дожди. Средняя суточная температура в Казахстане по-прежнему будет выше климатической нормы, сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".
Консультативный прогноз погоды по Астане
на 18 апреля: ясно, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью +1+3°С, днем +13+15°С.
на 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на во-сточный 5-10 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +13+15°С.
на 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3+5°С, днем +15+17°С.
Консультативный прогноз погоды по Алматы
на 18 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +5+7°С, днем +15+17°С.
на 19 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +16+18°С.
на 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +18+20°С.
Фото: wallpapers.99px.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854237-bd3f6db9df531fdbae0ebcda690d93f4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...