Ехавший из Костаная в Астану мужчина обворовал первый попавшийся магазин, чтобы заправиться

Акмолинскими полицейскими задержан 32-летний мужчина за кражу 10 сотовых телефонов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





10 июня прошлого года в дежурную часть Атбасарского РОВД обратился 46- летний предприниматель. Он рассказал, что придя утром на работу, обнаружил пропажу сотовых 10 телефонов. Сумма общего ущерба составила 545 800 тенге.





В ходе оперативно- розыскных мероприятий спустя почти год сотрудниками криминальной полиции Атбасарского РОВД был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 32- летний уроженец Костанайской области.





Полицейские выяснили, что мужчина ехал на собственном автомобиле из Костаная в Астану. По дороге у него закончился бензин. За неимением денег на заправку, он въехал в Атбасар и решил обокрасть первый попавшийся магазин. Отжав пластиковую форточку, он проник в магазин и вытащил 10 мобильных телефонов. Подозреваемому удалось скрыться и впоследствии сбыть похищенное. Деньги мужчина потратил на бензин и на личные нужды.





В настоящее время задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 188 часть 1 УК РК. Ведется следствие.