РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» исполнило Уведомление Комитета и устранило нарушение норм законодательства в области защиты конкуренции

В Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Комитет) поступили обращения ИП Бекмагамбетова К.М., Ассоциации дезинфекционистов Западно-Казахстанского региона (далее - Заявители) касательно действий РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее - Предприятие) при оказании услуг по дезинфекции и гигиеническому обучению декретированной группы населения.

В рамках рассмотрения обращений Комитетом в действиях Предприятия установлены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, выразившиеся в оказании давления, направлении в адрес потенциальных потребителей писем, содержащих в себе сведения, относительно того, что Предприятие является единственным государственным учреждением в радиусе обслуживания с предложением перезаключения договоров именно с Предприятием на 2017 год.

В связи с чем, Комитет по итогам рассмотрения обращений вынес Уведомление о наличии в действиях субъекта рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции (далее - Уведомление).

Предприятие письмом от 6 апреля 2017 года представило информацию об исполнении Уведомления, а именно о совершении Предприятием следующих действий:

1. Прекращении распространения недостоверной информации касательно деятельности коммерческих предприятий.

2. Впредь при заключении договоров не оказывать давления на потенциальных потребителей, в том числе не направлять письма, содержащие в себе сведения, относительно того, что Предприятие является единственным государственным учреждением в радиусе обслуживания.

Вместе с тем, Предприятием проведена работа с филиалами по недопущению антиконкурентных действий по отношению к другим коммерческим организациям.