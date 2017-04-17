Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане дети отравились завтраком в элитной гимназии

17 апреля 2017, 13:57

Количество пострадавших — до 20 человек.

Как стало известно ИА «NewTimes.kz», ЧП произошло 14 апреля в столичной гимназии №81.

Пострадавшие — ученики 5 класса. Дети почувствовали недомогание после завтрака. Им вызвали скорую помощь.

Сейчас в гимназии проходит проверка. Там работают санврачи, специалисты прокуратуры и общества защиты прав потребителей.

Согласно информации на официальном сайте, гимназия для одаренных детей №81 Astana English School на 1200 мест была открыта в 2015 году.

Преподавание ведется на казахском и английском языках.

В преддверии открытия школы сообщалось, что месяц обучения будет стоить 100 тыс тенге.

На официальном сайте гимназии также размещен план приобретения услуг по организации горячего питания. Так, для обеспечения горячим учащихся с 5-го по 10 классы на основе платных средств выделяется 54 450 000 тенге. Данная сумма утверждена на период с 1 марта по 31 декабря 2017 года.

Фото с сайта newtimes.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...