В Астане дети отравились завтраком в элитной гимназии
17 апреля 2017, 13:57
Количество пострадавших — до 20 человек.
Как стало известно ИА «NewTimes.kz», ЧП произошло 14 апреля в столичной гимназии №81.
Пострадавшие — ученики 5 класса. Дети почувствовали недомогание после завтрака. Им вызвали скорую помощь.
Сейчас в гимназии проходит проверка. Там работают санврачи, специалисты прокуратуры и общества защиты прав потребителей.
Согласно информации на официальном сайте, гимназия для одаренных детей №81 Astana English School на 1200 мест была открыта в 2015 году.
Преподавание ведется на казахском и английском языках.
В преддверии открытия школы сообщалось, что месяц обучения будет стоить 100 тыс тенге.
На официальном сайте гимназии также размещен план приобретения услуг по организации горячего питания. Так, для обеспечения горячим учащихся с 5-го по 10 классы на основе платных средств выделяется 54 450 000 тенге. Данная сумма утверждена на период с 1 марта по 31 декабря 2017 года.
Фото с сайта newtimes.kz
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