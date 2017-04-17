С вертолета в США сбросили тысячи пасхальных яиц

Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас , пишет , пишет Sputniknews.kz со ссылкой на BFM TV.





Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет Пасхальный кролик, а дети их ищут. В 2017 году православная и католическая Пасхи отмечались в один день — 16 апреля.





Жителей заранее оповестили об оригинальной "охоте за яйцами", поэтому все пасхальные дары были собраны довольно быстро. Особенно рады забаве были дети.







