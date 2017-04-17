Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

С вертолета в США сбросили тысячи пасхальных яиц

17 апреля 2017, 14:00

Особенно рады забаве были дети.

Около пяти тысяч пасхальных яиц выбросили из вертолета на травяное поле в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, пишет Sputniknews.kz со ссылкой на BFM TV.

Большая охота за яйцами — одна из главных пасхальных традиций во многих странах мира. По традиции яйца прячет Пасхальный кролик, а дети их ищут. В 2017 году православная и католическая Пасхи отмечались в один день — 16 апреля.

Жителей заранее оповестили об оригинальной "охоте за яйцами", поэтому все пасхальные дары были собраны довольно быстро. Особенно рады забаве были дети.


Фото: inyaz-school.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...