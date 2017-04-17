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Новости за сегодня

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» оштрафован на сумму более 25 млн. тенге

 

КРЕМЗК по результатам проведенного расследования в отношении НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (Общество) выявлен факт незаконного требования Обществом проведения дополнительных землеустроительных работ при оказании государственной услуги «Изготовление и выдача актов на право частной собственности на земельный участок».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан при замене акта на право частной собственности, в том числе полученного в результате легализации имущества, в случае не изменения идентификационных характеристик проведение землеустроительных работ не требуется.

В связи с отказом Общества в предоставлении государственной услуги услугополучателям, на Общество наложен штраф по факту злоупотребления своим монопольным положением.

Вступившими в законную силу решениями судов города Астаны решение Комитета поддержано в полном объеме.

Общество оплатило административный штраф в размере 25 464 875 тенге.

Кроме того, учитывая, что указанная практика носит системный характер, КРЕМЗК предписал Обществу устранить нарушение норм законодательства в области защиты конкуренции, а также восстановить нарушенные права услугополучателей, которым по аналогичной причине отказано в оказании государственной услуги.

17 апреля 2017, 13:54
Источник, интернет-ресурс: Комитета по рег. ест. моноп. и защ. конкуренции

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