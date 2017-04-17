Продавать и покупать органы в Казахстане абсурдно - Жандос Буркитбаев

Директор Научно-производственного центра трансфузиологии, главный внештатный трансфузиолог Минздравоохранения РК Жандос Буркитбаев прокомментировал Zakon.kz информацию о фактах продажи человеческих органов, которая появилась 13 апреля в разных СМИ.

Как отметил Ж.Буркитбаев, за последние пять лет ( 2012-2016 годы) в Казахстане проведено 1057 трансплантаций органов, из них 823 почки, 183 печени, 44 сердца, 5 легких и 2 поджелудочные железы. При этом, в 2012 году пересажено 65 органов, а уже в 2016 году - более 300.

Все без исключения пересадки органов проведены с предварительным лабораторным подбором донора по иммунологическим тестам, т.к. донор должен генетически подходить пациенту. Иными словами, невозможно просто взять и изъять орган у одного человека для пересадки другому. Необходимо, чтобы донор и пациент были совместимы между собой на генетическом уровне. Без соблюдения этого условия неизбежно произойдет отторжение пересаженного донорского органа, что может закончиться смертью пациента. Наиболее высока вероятность найти совместимого донора среди кровных родственников, т.к. они близки по генетическим характеристикам. Поэтому наиболее часто трансплантации органов проводятся от братьев, сестер, родителей и детей. Иногда пересадка осуществляется от только что умерших людей, но во всех случаях строго соблюдается принцип генетической совместимости пациента и донора.

Подбор потенциального донора осуществляется специальными лабораторными методами. Эти технологии в Казахстане выполняются только определёнными лабораториями - лабораториями иммунологического типирования тканей (HLA-лаборатории).

Данные методы были впервые внедрены в Казахстане в 2011 году, и уже с 2012 года трансплантология в стране начала активно развиваться, о чем красноречиво свидетельствует ежегодно растущее количество пересадок органов.

Первая HLA-лаборатория создана в 2011 году в Астане на базе Научно-производственного центра трансфузиологии. Благодаря ее работе в Казахстане впервые был создан лист ожидания людей, нуждающихся в пересадке органа. Все пациенты республики взяты на учет. Проводится до 8000 различных исследований в год по обследованию пациентов и их потенциальных доноров.

В связи с увеличением количества проводимых трансплантаций, в 2015 году для южного региона страны создана вторая в Республике HLA-лаборатория на базе Республиканского центра крови в городе Алматы.

В текущем году планируется создание аналогичной лаборатории в центре крови города Актобе для западного региона, а в перспективе - в Восточно-Казахстанском областном центре крови для восточного региона страны.

На этом создание сети лабораторий завершится, созданные лаборатории будут решать задачи для трансплантологов всей страны.

«В заключение, считаю необходимым еще раз акцентировать внимание на следующих основных вопросах:

- без предварительного определения совместимости донора и пациента трансплантация органа не проводится. Каким бы хорошим специалистом не был хирург - без предварительной эффективной работы HLA-лаборатории пересадка органа не возможна.

- пересадка органов проводится только в специализированных государственных клиниках, имеющих лицензию по специальности «трансплантология». Требования к клиникам определены Министерством здравоохранения РК», - подчеркнул Ж.Буркитбаев.

Он также добавил, что сегодня в законодательную базу вносятся изменения, согласно которым проведение HLA-исследований будет возложено на вышеуказанные центры крови. То есть пересадка будет производиться в лечебных учреждениях, а проведение типирования - в организациях службы крови во избежание конфликта интересов, как это принято во всем мире. Имеющие место в СМИ и социальных сетях разговоры о продаже человеческих органов, по мнению медиков, неуместны, продавать и покупать органы просто не имеет смысла. «Пересадка человеческих органов очень сложный процесс, извините за примитивность сравнения, это не купить и поставить мотор от одной машины в другую, без специального лабораторного подбора по генетическим параметрам здесь не обойтись», - отметил главный внештатный трансфузиолог.

В целом, уровень развития трансплантологии, по мнению Ж.Буркитбаева, это качественный показатель развития системы здравоохранения страны. «Может быть, сейчас стоит поднимать другой вопрос - об эффективности проводимых операций по пересадке органов. Операция считается успешной, когда достигнута 5-летняя выживаемость пациента. Столько операций провели за последние годы - какие результаты получены? Об этом, я считаю, надо говорить».

В Казахстане сейчас внедряется система обязательного медицинского страхования. Оценка как медицинской, так и экономической эффективности лечения в новой системе будет осуществляться экспертами Фонда медицинского страхования. Это несомненно поможет в осуществлении контроля за состоянием здоровья пациентов, перенесших пересадку донорского органа. «Сегодня в пересадке органов нуждаются более трех тысяч человек. С развитием деятельности HLA-лаборатории и трансплантологических центров они получили шанс на продолжение жизни. И эту работу мы будем продолжать», - заверил Директор Научно-производственного центра трансфузиологии.