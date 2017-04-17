На паркинге строящегося ЖК в Алматы произошел пожар
17 апреля 2017, 14:13
Горел строительный мусор.
Утром в понедельник в Алматы на пр. аль-Фараби произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
"17.04.2017г. в 08:41 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что идет дым из подвала 12 этажного строящегося дома по адресу: Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 1"Б". Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова в 08:55 часов. Информация с места вызова: горение строительного мусора в помещении паркинга строящегося 12 этажного жилого дома ЖК "Фальконсити". Пожар локализован в 09:01 часов и ликвидирован 09:11 часов. Площадь пожара составила 25 кв.м. Жертв и пострадавших нет", - сообщил в ДЧС.
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