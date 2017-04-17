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Спасшего девочку от педофила в Алматинской области хотят поощрить

17 апреля 2017, 14:25

Парень по имени Тимур совершил благородный поступок и о нем теперь пишут во всех СМИ.

Полиция решает вопрос о возможном поощрении молодого человека, оказавшего помощь в спасении восьмилетней девочки и поимке подозреваемого, сообщили в департаменте внутренних дел Алматинской области.

Информация о благородном поступке юноши из Енбекшиказахского района, который отбил у взрослого мужчины маленькую девочку, а затем помог задержать подозреваемого, распространилась в социальных сетях.

"В настоящее время решается вопрос о соответствующем поощрении лиц, оказавших содействие в установлении и задержании подозреваемого. Сейчас задержанный мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

В ДВД отметили, что в производстве сотрудников Енбекшиказахского РУВД продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 121 части 4 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего", по которой ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.

Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина напал 8-летнюю девочку, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух.

Источник: Sputnik Казахстан



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