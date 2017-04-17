Спасшего девочку от педофила в Алматинской области хотят поощрить

Напомним, 14 апреля в селе Тургень мужчина

, которая шла из школы. Преступник сбросил ребенка с моста в речку, затем волок ее по камням и разбитым бутылкам в сторону деревьев. Как рассказала пострадавшая, при этом напавший что-то налил ей в рот, и она уснула. Спас ребенка, спугнув подозреваемого, местный пастух.