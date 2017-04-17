Питьевой режим. Как рассчитать свою норму?

Готовимся к лету вместе и выясняем, сколько воды нужно пить в день.

Пьём и худеем. Чтобы сбросить вес, нужно меньше есть. Но это далеко не самая очевидная истина. На самом деле зачастую люди очень сильно ограничивают себя в еде, но вес по-прежнему стоит на месте и не уходит. Сама по себе вода к похудению вас, конечно, не приведет, но сможет создать благоприятные условия в организме, улучшить метаболизм и помочь вывести лишние шлаки и токсины.





Вода является уникальным продуктом – в ней 0 калорий. И это при том, что в ней есть много минералов и микроэлементов, которые важны для здоровья. Для этого очень важно соблюдать питьевой режим. Несмотря на то что его расчёт дело индивидуальное для каждого человека, существует простейшая формула: ваш вес в кг/450x14.





Обратная сторона режима. Однако не стоит резко бросаться пить воду литрами в неограниченных количествах. Представьте, каким стрессом это может обернуться для вашего организма (особенно если учесть, что раньше вы выпивали не больше двух стаканов в день). Подобные кардинальные изменения питьевого режима могут привести вас к повышенной отёчности. Из этого делаем вывод, что во всём важно знать меру. Норма среднестатистического человека составляет 1,5-2 литра чистой воды в день.





Вода и сок — это «две большие разницы». Попробуем разобраться в ситуации: вы только и делаете, что пьёте жидкость, но это никак не отражается на вашем весе, вы не чувствуете в себе прилив сил и улучшение состояния. Причин может быть масса, но самая распространённая ошибка: не всякая жидкость одинаково полезна нашему организму. Поэтому если вы следите за своим здоровьем и питанием, то старайтесь утолять жажду чистой водой без газа комнатной температуры.





Совет от редакции: попробуйте придерживаться такого режима в течение 10-15 дней и заметить изменения в самочувствии.





Потребление воды должно быть сопоставимо с её потерями. Во время интенсивных физических нагрузок пить необходимо столько, сколько хочется. Для того чтобы своевременно восполнять водно-солевой баланс в организме, немаловажно следить за некоторыми параметрами: вода должна быть комнатной температуры, без газа и добавок. Чем естественнее и проще по составу потребляемая вами жидкость, тем быстрее она усваивается нашим организмом.





На заметку читателям:





Для того чтобы кофе быстрее придало вам бодрости и сил, не забудьте после чашечки эспресо выпить стакан воды.





Диетологи советуют НЕ пить воду во время еды. Оптимально выпивать один стакан воды за полчаса до и через полчаса после приёма пищи. Этот приём поможет ускорить метаболизм.





Если хотите, чтобы ваш желудок и почки работали как слаженный механизм, возьмите себе в привычку выпивать стакан воды за полчаса до сна и за полчаса до завтрака.



