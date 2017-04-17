Паводки 2017: как казахстанские спасатели борются со стихией
17 апреля 2017, 14:58
Как ведут работы наши спасатели.
Как известно, в нескольких регионах Казахстана бушует стихия. В некоторых районах пик половодья уже миновал. Но борьба с паводками их последствиями еще продолжается, передает Zakon.kz
Предлагаем читателям подборку фотографий о том, как ведут работы наши спасатели.
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