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Паводки 2017: как казахстанские спасатели борются со стихией

17 апреля 2017, 14:58

Как ведут работы наши спасатели.

Как известно, в нескольких регионах Казахстана бушует стихия. В некоторых районах пик половодья уже миновал. Но борьба с паводками их последствиями еще продолжается, передает Zakon.kz

Предлагаем читателям подборку фотографий о том, как ведут работы наши спасатели.








































































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