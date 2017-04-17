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В столице Шри-Ланки найдены тела 31 погибшего при обрушении кучи мусора

17 апреля 2017, 15:00

Еще не менее 30 человек считаются пропавшими без вести.

Тела 31 человека, в том числе пятерых детей, найдены спасателями в развалинах трущобного жилого квартала Колоннавала на северо-востоке столицы Шри-Ланки, на который в минувшую пятницу обрушилась гигантская горящая гора мусора, накопившегося на соседней свалке.

Об этом сообщила полиция Коломбо, передает ТАСС.

Горящая гора мусора, масса которой достигала нескольких тысяч тонн, а высота превышала 90 метров, рухнула на расположенные в опасной близости лачуги бедняков в разгар празднования традиционного Нового года. В результате полностью разрушены 145 домов, еще свыше 130 частично повреждены. Полиция усилила патрулирование в квартале Колоннавала после сообщений о грабежах и заявила, что арестовала 18 человек по подозрению в мародерстве. В спасательной операции задействовано около тысячи человек.

Как отмечают местные политики, совсем недавно парламент страны предупредил, что 23 млн тонн мусора на свалке в Колоннавале представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни людей. По их словам, произошедшее не стихийное бедствие, а техногенная катастрофа, вызванная явной небрежностью муниципальных властей. Ежедневно на свалку свозилось около 800 тонн мусора. Жители района многократно проводили акции протеста с требованием закрыть свалку или перенести ее в другое место.

По данным правоохранительных органов, еще не менее 30 человек считаются пропавшими без вести, около 40 человек получили ожоги и травмы и доставлены в больницы. Более 600 жителей получили временное убежище в государственной школе в этом районе.

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