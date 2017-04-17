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Власти США подтвердили рекордный запас хода Tesla

17 апреля 2017, 15:07

По данным правительственной организации, пятидверка с батареей на 100 киловатт-часов способна проехать на одном заряде 335 миль (539 км).

Лифтбэк Tesla Model S 100D, дебютировавший в начале этого года, получил официальную оценку запаса хода от Агентства по охране окружающей среды США (EPA). По данным правительственной организации, пятидверка с батареей на 100 киловатт-часов способна проехать на одном заряде 335 миль (539 км). Это автоматически делает ее самым «дальнобойным» электромобилем в мире.

Для сравнения, спортивная Tesla Model S P100D с режимом Ludicrous имеет подтвержденный запас в 315 миль (507 км). Ее главное преимущество – в динамике: до 96 км/ч P-версия разгоняется за 2,5 секунды против 4,2 секунды у «незаряженной» 100D. Зато последняя аж на 39,5 тысяч долларов дешевле – за нее просят от 95 тысяч без учета правительственной дотации для покупателей «зеленых» машин.

Тем временем глава компании Илон Маск сделал в своем «Твиттере» важный анонс: тягач Tesla Semi, обещанный прошлым летом, будет представлен в этом сентябре. Скорее всего, пока речь идет о концептуальной версии.

Текст: Александр Орехов
Фото: Tesla
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