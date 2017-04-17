Район в Темиртау остался без питьевой воды из-за паводка

Без питьевой воды из-за обильного паводка остались 207 многоэтажных и еще около 4 тысяч частных домов в Темиртау,

Республиканскую трассу пришлось вскрыть для предотвращения потопа в СКО Причиной дефицита питьевой воды стали паводки, а как следствие сточные воды затопили сразу два водозабора — Сергиопольский и Нуринский, с которых поступает питьевая вода населению. Подача жизненно важной услуги населению прекращена с 14 апреля. "В связи со сбросом воды из гидроузла самаркандского водохранилища была затоплена территория Нуринского водозабора, затоплена трансформаторная подстанция, в связи с чем были отключены головной насосный агрегат и рабочие скважины.

"Без питьевой воды оказались потребители Западного района города Темиртау. В настоящее время производится подвоз питьевой воды с сопки Опан ТОО "Окжетпес-Т" и ТОО "АКВА-Трейдинг", — сообщили в пресс-службе акима Темиртау.









И уже сегодня утром ситуация осложнилась. Была ограничена подача питьевой воды в Центральный и Восточный районы Темиртау. Потребителей временно переключили на канал Иртыш — Караганда. Как отметило руководство Нуринского водозабора, возобновить подачу питьевой воды они планируют к концу текущей недели. Перед этим холодную воду очистят от сточных вод и прохлорируют.



