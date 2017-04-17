О процедуре предварительного информирования (Н. Молдабеков, Заместитель руководителя таможенного поста «Алтынколь» ДГД по Алматинской области)

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым определены 100 конкретных шагов для реализации 5 президентских реформ. 100 конкретных шагов - это ответ на глобальные внутренние вызовы и одновременно план нации по вхождению в 30-ку развитых государств в новых исторических условиях. 100 конкретных шагов придадут нашей стране такой запас прочности, который позволить уверенно пройти сложный период испытаний, не сбиться с пути реализации СтратегИИ-2050 и укрепить Казахстанскую государственность. План закладывает коренные преобразования в обществе и государстве, главная цель которых - «ЛЕЧЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Одним из 100 шагов определенных Президентом, это введение принципа «единого окна» при прохождении таможенных процедур экспортерами и импортерами. Развитие системы электронного декларирования (внедрение автоматизированной системы таможенной очистки товаров). Сокращение количества документов для экспорта и импорта и времени их обработки.

Комитет государственных доходов МФ РК проводит конкретные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития внешней торговли. К числу таких мероприятий относится внедрение предварительного электронного информирования таможенных органов о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза до момента пересечения ими границы.

Процедура предварительного информирования (далее - ПИ) заключается в формировании электронного вида документа, содержащего информацию о товаре и транспортном средстве, и предоставление его в таможенные органы до фактического прибытия товара на таможенную территорию Таможенного союза.

Внедрение ПИ - это одно из направлений, которое определено Всемирной таможенной организацией как направление, реализация которого существенно влияет на эффективность деятельности таможенных служб и обозначено в Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли.

Система ПИ призвана упростить жизнь всем участникам ВЭД. Она позволяет сократить время таможенного оформления товаров и транспортных средств на границе, и как следствие - избежать образования очередей на подъездах к пунктам пропуска и увеличить их пропускную способность.

Введение обязательного ПИ направлено на повышение эффективности механизмов таможенного администрирования, как на территории Республики Казахстан, так и на территории Таможенного союза. В первую очередь речь идет о минимизации нелегального импорта.

В настоящее время Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК ведется работа над проектом Налогового - Таможенного кодекса. В части таможенного регулирования изменения, которые нашли свое содержание в данном проекте, отражают нововведения проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. При этом необходимо отметить, что значительная часть поправок была принята по инициативе казахстанской Стороны.

Для качественного улучшения таможенного администрирования, в проекте Налогового - Таможенного кодекса предусмотрены новшества, как новый подход к ПИ и предварительному декларированию.

Так, по действующему порядку на границе от участника ВЭД требуется совершить следующие самостоятельные действия: предоставить ПИ не менее чем за 2 часа до прибытия, уведомить о прибытии, подать транзитную декларацию. Причем каждый этап сопровождается подачей пакета документов, а сведения, заявленные ранее, не используются в дальнейшем. Для упрощения данного порядка предлагается повысить роль ПИ, то есть поданная единожды ПИ в электронном виде будет использоваться в дальнейшем в качестве уведомления о прибытии, транзитной декларации, а после доставки товаров - при размещении товаров на временное хранение. Кроме того, будет предусмотрена возможность подать декларацию на товары в электронном виде на основе сведений из предварительной информации.

Еще одним новшеством является возможность использования сведений, заявленных при предварительном декларировании, в качестве ПИ. Это означает, что декларация, поданная при предварительном декларировании во внутреннюю таможню, будет доступна таможне на границе. Например, компания «А» на протяжении нескольких лет завозит однородные товары на основе долгосрочного контракта, не имеет задолженностей по таможенным платежам и налогам, то есть зарекомендовал себя как добросовестный участник. Если СУР не выявит риски, то товары компании «А» выпускаются на границе.

Данное новшество наглядно отражает количество сокращаемых этапов таможенных операций при использовании предварительной декларации и выпуске товаров на границе. По предварительным расчетам в указанном случае время совершения операций, включая выпуск товаров на границе составит не более 30 минут.