Назарбаев: По итогам первого квартала экономика страны выросла на 3%

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с Премьер-министром Республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым,

В ходе встречи главе государства был представлен отчет о деятельности Правительства по реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также информация о выполнении государственных и отраслевых программ по итогам первого квартала 2017 года.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность реализации ранее утвержденных программ развития и необходимость качественного контроля их выполнения.





- По итогам первого квартала экономика страны выросла на 3%. Это результат осуществления наших программ. Необходимо продолжить работу в этом направлении и удержать показатели на хорошем уровне с возможностью их увеличения к концу текущего года. Предпосылки для этого имеются, - сказал Президент Казахстана.





Также глава государства напомнил о предстоящих мероприятиях, проведение которых требует тщательной подготовки и контроля.





- В скором времени Казахстан ожидает визит руководства Туркменистана. Впереди саммит Шанхайской организации сотрудничества, всемирная выставка «ЭКСПО-2017» в Астане. Вместе с этим, нельзя забывать о главных целях дальнейшего развития страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Кроме того, Президент Казахстана отметил важность реализации задач, поставленных в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





Глава государства, подчеркнув высокую ответственность Правительства в рамках предстоящей работы, поручил также привлечь к данному процессу общественность страны, в том числе представителей интеллигенции, молодежи, неправительственного сектора.





- Статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» продумывалась много лет. В настоящее время ведется разработка плана по практической реализации поставленных задач. Есть проекты, требующие финансирования. Однако большинство из них не потребует дополнительных средств из республиканского бюджета, - отметил Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана обратил внимание на высокую активность и поддержку озвученных инициатив со стороны большинства казахстанцев.





- Ежедневно я получаю очень много телеграмм от общественности из регионов страны, с поддержкой предложенных в статье решений. Среди них различные творческие коллективы, интеллигенция, представители молодежи, - поделился глава государства.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что работа по намеченным направлениям модернизации общественного сознания должна быть выполнена на высоком качественном уровне.





Б.Сагинтаев доложил главе государства о росте краткосрочных экономических показателей по итогам первого квартала. По информации Премьер-Министра, показатели горнорудного и перерабатывающего секторов промышленности достигли высокого уровня.





Также Б.Сагинтаев проинформировал Президента Казахстана о ходе подготовки Правительством совместно с акиматами, крупными холдингами и компаниями дорожной карты по технологической модернизации.





В завершение встречи глава государства дал конкретные поручения.