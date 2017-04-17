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LG сообщает о начале продаж смартфона G6 в Казахстане

17 апреля 2017, 15:22

Телефоны, полученные в результате обмена на LG G6 в рамках онлайн-предзаказа, после проведения сервисной проверки будут переданы на благотворительность.

Компания LG Electronics сообщает о начале продаж флагманского смартфона 2017 года LG G6 в Казахстане. G6 —сочетание стильного дизайна, высокой производительности и максимальной эргономичности.

LG G6: смартфон с большим дисплеем в компактном корпусе

Новинка отличается значительно увеличенной площадью экрана, который теперь занимает 80,7% фронтальной поверхности. Модель имеет сертификат армии США MIL-STD-810G.
LG G6 защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

FullVision® дисплей QuadHD+ смартфона LG G6 имеет разрешение 2880х1440 пикселей. LG G6 стал первым смартфоном LG, поддерживающим технологию Dolby Vision c расширенным динамическим диапазоном.

Достоверность звучания на эталонном уровне
Смартфон LG G6 не только воспроизводит звучание Hi-Fi качества, он способен записывать Hi-Fi аудио и видео, обеспечивая объемный, насыщенный, высококачественный звук.

Возможности широкоугольной камеры

LG G6 оснащен основной камерой 13 Мп с углом съемки 125 градусов и 13 Мп камерой с углом съемки 71 градус. Широкоугольный объектив фронтальной камеры имеет разрешение 5 мегапикселей и угол съемки 100 градусов. Все это позволяет делать селфи, как одному человеку, так и большой компании друзей.

Именно LG G6 задает новый вектор в индустрии. Флагман уже доступен в магазинах официальных дилеров: «Alser», «Мечта», «Sulpak», «Technodom», «Fora», «Эврика». Каждый покупатель LG G6 получает 4 билета на грандиозный концерт, который пройдет 3 июня в ледовом дворце “Алматы арена”.

К слову сказать, телефоны, полученные в результате обмена на LG G6 в рамках онлайн-предзаказа, после проведения сервисной проверки будут переданы на благотворительность.


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