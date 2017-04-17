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В Астане полицейские ловят сутенеров и их "подопечных"

17 апреля 2017, 15:28

С 13 по 15 апреля текущего года на территории привокзальной площади, гостиниц, саун Астаны выявлены и доставлены в ДВД около 40 девушек, оказывающих платные интим услуги.

В рамках оперативно – профилактического мероприятия «Правопорядок» проводятся отработки на территориях привокзальной площади, саун, гостиниц столицы, с целью выявления лиц, занимающихся оказанием платных интимных услуг, предупреждения и пресечения фактов торговли людьми и сопутствующих преступлений - сводничества, содержания притонов и т.д., сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Так, 13 апреля в ДВД Астаны поступила информация о том, что на территории привокзальной площади Астаны мужчина занимается сводничеством, т.е. предлагает девушек, оказывающих платные интим услуги. За что получает денежное вознаграждение. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 309 ч.1 УК РК.

В этот же день полицейские задержали ранее судимого 21-летнего житель города. Он свел уроженку ЮКО с клиентом, за что получил денежное вознаграждение.

По результатам проведения отработок в период с 13 по 15 апреля текущего года на территории привокзальной площади, гостиниц, саун Астаны выявлены и доставлены в ДВД около 40 девушек, оказывающих платные интим услуги. У них сотрудниками «СПИД центра» проведен забор крови на ВИЧ инфекцию.

Помимо этого выявлен факт вовлечения в занятие проституцией. С заявлением обратилась 18-летняя девушка, которую вовлекали в занятие проституцией. Данный факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст. 308 УК РК. В качестве жертвы торговли людьми потерпевшая была направлена в частный фонд «Коргау».

Также местной полицейской службой ДВД Астаны принимаются меры в отношении владельцев квартир за предоставления помещений для занятия проституцией.

фото: КТК

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