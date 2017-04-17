Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Взрыв разрушил здание банка на Корсике

17 апреля 2017, 15:30

Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.

Взрыв, произошедший в ночь на понедельник в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.


Взрыв произошел около 3 часов утра по местному времени (04.00 мск). В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.

На месте инцидента работают взрывотехники и полиция. К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...