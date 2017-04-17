Взрыв разрушил здание банка на Корсике
17 апреля 2017, 15:30
Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.
Взрыв, произошедший в ночь на понедельник в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
Взрыв произошел около 3 часов утра по местному времени (04.00 мск). В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.
На месте инцидента работают взрывотехники и полиция. К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.
Corte : une agence bancaire détruite par une explosion #corte#explosion#exctincteurhttps://t.co/T1TuCuJTNgpic.twitter.com/XK9OAId9JN— France 3 Corse (@FTViaStella) 17 апреля 2017 г.
CORSE : Attentat à la bombe contre la Société générale de Corte tôt ce matin. Importants dégâts, pas de victime. pic.twitter.com/CUxBt7Ni1T— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 17 апреля 2017 г.
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