Взрыв разрушил здание банка на Корсике

Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.

Взрыв, произошедший в ночь на понедельник в городе Корте на французском острове Корсика, разрушил офис банка Société Générale , передает , передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.









Взрыв произошел около 3 часов утра по местному времени (04.00 мск). В результате подрыва взрывного устройства были серьезно повреждены помещения офиса. Взрывной волной также выбило стекла в магазине по соседству.





На месте инцидента работают взрывотехники и полиция. К настоящему моменту ответственность за произошедшее на себя никто не взял.