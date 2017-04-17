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В Костанае на старом кладбище произошёл пожар

17 апреля 2017, 15:38

На данный момент известно, что площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет.

О пожаре сообщили очевидцы. Они и прислали фото и видео с места происшествия. Как сообщили alau.kz в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области, вызов в дежурную часть поступил в 12.20.

Звонивший сообщил, что горит старое кладбище, которое расположено между остановками «Наримановский рынок» и «Поликлиника».

«На место выехали пожарные ПЧ №1 Костаная в составе одной автоцистерны. На данный момент известно, что площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе областного ведомства.

Причины пожара устанавливаются. Но в службе пожаротушения напоминают костанайцам о мерах безопасности при проведении санитарной очистки, которая стартовала в областном центре.

«Костанайцы жгут мусор, ветер подхватывает пламя. Огонь может перекинуться на близлежащие территории и строения. Просьба не сжигать мусор, а вывозить», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Костанае 13 апреля стартовали массовые субботники.



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