В Костанае на старом кладбище произошёл пожар

Звонивший сообщил, что горит старое кладбище, которое расположено между остановками «Наримановский рынок» и «Поликлиника».

«На место выехали пожарные ПЧ №1 Костаная в составе одной автоцистерны. На данный момент известно, что площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе областного ведомства.

Причины пожара устанавливаются. Но в службе пожаротушения напоминают костанайцам о мерах безопасности при проведении санитарной очистки, которая стартовала в областном центре.





«Костанайцы жгут мусор, ветер подхватывает пламя. Огонь может перекинуться на близлежащие территории и строения. Просьба не сжигать мусор, а вывозить», — отметили в пресс-службе.





Напомним, в Костанае 13 апреля стартовали массовые субботники.