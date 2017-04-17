Дифференцировать ответственность

С. Викторенко, председатель Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Северо-Казахстанской области

Судебная практика по делам о нарко-преступлениях свидетельствует о наличии определенных проблем, возникающих при квалификации таких дел и назначении наказания за их совершение, на которые следует обратить внимание.

В частности, органы досудебного расследования в отдельных случаях допускают излишнюю квалификацию действий подсудимых по нескольким эпизодам за фактически одно продолжаемое преступление, предусмотренное п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК. Для примера возьмем дело гр. Ф., который был предан суду по п. 3 ч. 3 ст. 297, ч. 2 ст. 297 и еще раз по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК за то, что незаконно хранил с целью сбыта в карманах своей одежды 1,91 г героина, из которых в этот же день продал свидетелю под псевдонимом Ш. 1,22 г, а оставшуюся часть героина в количестве 0,69 г продолжил хранить с целью сбыта наркозависимым лицам. Рассмотрев дело и установив те же обстоятельства, суд пришел к выводу, что указанные действия Ф. необходимо квалифицировать по одной статье, так как все его действия были продолжаемыми. При этом суд руководствовался требованиями п. 4 Нормативного постановления Верховного Суда РК № 11 от 25 декабря 2006 года «О квалификации неоднократности и совокупности преступлений», в котором указано, что необходимо отличать неоднократность преступлений от продолжаемых преступлений. Совершение одним и тем же лицом двух и более преступных деяний, сходных между собой по способу совершения и объекту, характеризующихся единым умыслом и объединенных единой целью, в материальных составах и одинаковыми наступившими последствиями, неоднократности не образует. В таких случаях все содеянное в целом следует признавать как единое продолжаемое преступление и квалифицировать по одной статье или части статьи УК, которая предусматривает ответственность за совершение данного преступления.

В данном случае умысел Ф. был направлен на незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотического средства весом 1,91 г, из которых он сбыл 1,22 г, а остаток вещества весом 0,69 г продолжил незаконно хранить при себе с целью сбыта. Все эти действия были едиными, сходными между собой по способу совершения и объекту. Поэтому действия Ф. суд квалифицировал по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК как единое преступление, то есть незаконное хранение с целью сбыта и сбыт наркотических средств, совершенные в отношении наркотических средств в особо крупном размере.

Раздельная поэпизодная квалификация является правильной в тех случаях, когда наркозависимое лицо совершает сбыт части находившегося в его владении наркотического средства, а остальную часть продолжает хранить в целях личного потребления. В частности, аналогичная ситуация имела место по уголовному делу в отношении К., обоснованно преданного суду по п. 3 ч. 3 ст. 297 и ч. 4 ст. 296 УК РК за сбыт героина весом 1,74 г, а также за хранение без цели сбыта 3,13 г героина. В данном случае судом достоверно установлено, что К. являлся собственником наркотических веществ, кроме этого, согласно судебно-наркологической экспертизе он страдает опийной наркоманией и зависим от наркотиков, суточная толерантность составляет 5 г сухого вещества. Размер изъятых у него в ходе личного обыска наркотических средств не исключает их личного потребления. При этом каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии у него цели сбыта указанных наркотических средств и опровергающих его доводы о хранении наркотиков для личного потребления, добыто не было.

В соответствии с требованием Нормативного постановления Верховного Суда РК «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ» в тех случаях, когда виновное лицо не является владельцем наркотических средств, а лишь является посредником в их сбыте или приобретении, его действия следует квалифицировать как соучастие в сбыте или приобретении наркотических средств в зависимости от того, в чьих интересах действует посредник.

С учетом этого для правильной квалификации действий виновного необходимо устанавливать, являлся ли он владельцем наркотических средств либо таковым не являлся, а лишь оказывал посреднические услуги в их приобретении или сбыте, кому он оказывал эти услуги, также следует выяснять, имелся ли у лица умысел на сбыт всей части обнаруженных у него наркотических средств.

На практике нередки ситуации, когда органы уголовного преследования по результатам проведенного контрольного закупа наркотического средства выясняют, что разрабатываемое лицо, в свою очередь, приобрело наркотическое средство у другого лица и, сделав вывод, что разрабатываемое лицо не являлось собственником наркотического средства, квалифицируют его действия по ст. 296 УК РК как посредника, действовавшего в интересах приобретателя, а действия сбытчика квалифицируют по ст. 297 УК РК, при этом уголовные дела в отношении указанных лиц расследуются, а затем и рассматриваются в отдельных производствах. Такая практика в целом представляется обоснованной, однако в отдельных случаях раздельное расследование указанных уголовных дел влияет на всесторонность, полноту и объективность исследования всех обстоятельств дела.

Так, в феврале 2017 года осуждена гр. Б. по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК за незаконное хранение в целях сбыта и сбыт героина в особо крупном размере гр. Ш., который, в свою очередь, осужден судом г. Петропавловска по ч. 4 ст. 296 УК РК за посредничество в при- обретении наркотических средств у Б. для третьего лица. При рассмотрении уголовного дела в отношении Б. исследованы доказательства, из которых усматривалось, что между Б. и Ш. имелись устойчивые взаимоотношения по купле продаже наркотических средств, из которых можно было сделать вывод, что Ш. действовал как в интересах приобретателей, так и в интересах сбытчика. А в соответствии с требованием п. 9 вышеуказанного Нормативного постановления, если посредник действует в интересах и приобретателя, и сбытчика, то он несет ответственность за соучастие в сбыте. Представляется, что расследование, а затем и судебное рассмотрение вышеуказанных уголовных дел в одном производстве позволило бы более полно исследовать все обстоятельства, с учетом которых дать более точную квалификацию действиям фигурантов дела. По рассмотренному судом делу в отношении А., Г. и П. по одному из эпизодов А. и Г. были признаны виновными в незаконной перевозке наркотических средств, при этом они лично наркотические средства не перевозили, а привлекли для этого других лиц, которые перевозили наркотики на своих машинах, а подсудимые контролировали и координировали их действия по телефону. В данном случае действия подсудимых квалифицированы без ссылки на ст. 28 УК РК, хотя представляется, что правильно было бы квалифицировать их действия как организаторов преступления с учетом разъяснения, имеющегося в п. 21 вышеуказанного Нормативного постановления. Однако с учетом того, что ответственность организатора более высока, чем ответственность исполнителя, суд был не вправе выйти за рамки обвинения, поэтому согласился с предъявленным обвинением.

Также заслуживает обсуждения вопрос о целесообразности внесения в конструкцию ст. 286 УК РК изменений по дифференцированию ответственности за контрабанду наркотических средств с целью их дальнейшего сбыта, а также без цели сбыта. Нашим судом рассмотрено дело в отношении Р., который признан виновным в незаконном хранении и перевозке без цели сбыта, а также покушении на незаконное перемещение через Государственную границу РК в РФ наркотического средства героина весом 1,43 г. При рассмотрении дела установлено, что Р. является наркозависимым лицом. Ему назначено наказание по ч. 4 ст. 296 УК три года лишения свободы, а по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 286 УК РК с учетом ст. 56, ч. 2 ст. 55 УК РК девять лет девять месяцев лишения свободы, окончательно десять лет лишения свободы. Для сравнения в 2015 году судом осуждены граждане А. и Г. за покушение за незаконное перемещение через Государственную границу 3200 г героина с целью его дальнейшего сбыта, которым за данное преступление назначено наказание в размере 15 лет лишения свободы. В данных двух случаях обращает на себя внимание, что в случае отсутствия в действиях Р. смягчающего обстоятельства и назначения ему наказания без применения ч. 2 ст. 55 УК РК ему могло быть назначено наказание по ч. 4 ст. 286 УК РК в размере 15 лет лишения свободы, то есть такое же, как А. и Г., хотя размер незаконно перемещаемого ими наркотического средства, причем в целях его сбыта, а следовательно, и общественная опасность их деяния, несоизмеримо выше.