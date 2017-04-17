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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 310,81, RUBKZT_TOD = 5,5312, CNYKZT_TOМ = 45,2033, USDKZT_0_001 = +9,5000, USDKZT_0_002 = +9,5048

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами EURKZT_TOD, EURUSD_TOD, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи выходным днем 17 апреля (Второй день Пасхи) в Германии и Великобритании.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 310,81 тенге за доллар США при объеме торгов 29 650 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге и долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5312 тенге за рубль при объеме торгов 20 300 тыс. рублей.

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,2033 тенге за юань, объем торгов - 300 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 310,81 тенге за доллар (-0,06), суммарный объем торгов - 55 350 тыс. USD (-80 200 тыс.).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенный курс составил +9,5000 тенге при объеме торгов 36 500 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенный курс составил +9,5048 тенге при объеме торгов 1 254 600 тыс. USD;

- по EURKZT_1_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 22 банка.

17 апреля 2017, 15:50
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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