Из-за паводков в Карагандинской и Акмолинской областях открыты телефоны «горячей линии»
17 апреля 2017, 15:57
Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Для оказания информационной поддержки и экстренной психологической помощи населению функционирует телефон «горячей линии», сообщает Newtimes.kz.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по номеру 8(7162) 502675, в ДЧС Карагандинской области 8(7212)558786, 8(7212)517223.
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