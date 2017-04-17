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Из-за паводков в Карагандинской и Акмолинской областях открыты телефоны «горячей линии»

17 апреля 2017, 15:57

Об этом сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Для оказания информационной поддержки и экстренной психологической помощи населению функционирует телефон «горячей линии», сообщает Newtimes.kz.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по номеру 8(7162) 502675, в ДЧС Карагандинской области 8(7212)558786, 8(7212)517223.

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