Дело Нанаева: подсудимым вынесли приговор

Баскетболист Игорь Нанаев скончался в октябре прошлого года после зверского избиения у ночного клуба в Петропавловске. Судебный процесс по громкому делу начался 11 января 2017 года. За смерть спортсмена перед судом предстали пятеро подозреваемых.





Все они обвиняются в преступлениях, предусмотренных статьей 293 частью 2 УК РК, то есть хулиганство, совершенное группой лиц, и статьей 106 частью 3 УК РК, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В судебном рассмотрении уголовного дела прокурор попросила уголовное дело по эпизоду о хулиганстве в отношении подсудимого Макатова прекратить за примирением сторон (потерпевший Македонов, с которым подрался Макатов в тот вечер, претензий к подсудимому не имел). В итоге суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых им деяний и назначил Динашу Кайбарову 9 лет лишения свободы, остальные четверо подсудимых приговорены к 8 годам лишения свободы каждый.