Парад русалок в Нью-Йорке

Каждый год в параде принимают участие тысячи человек.

Кони-Айленд — это район Нью-Йорка, расположенный на побережье океана. Каждый год его жители устраивают самый безумный парад русалок.





Красочное костюмированное шествие морских дев, Нептунов, пиратов и различных обитателей моря проводится с 1983 года и стало традиционным развлечением горожан. Каждый год в параде принимают участие тысячи человек.





В этом году мероприятие еще не проводилось, поэтому предлагаем вашему вниманию самые лучшие фотографии с парадов последних двух лет.





Самый первый парад русалок был организован, чтобы хоть как-то пробудить этот небогатый тогда район к жизни и дать волю фантазии её жителям.





В шествии русалок обычно принимает участие около трёх тысяч человек.









По словам организаторов, парад русалок носит лишь художественно-артистический характер и не преследует каких-либо религиозных или коммерческих целей.





На параде жители Нью-Йорка с помощью красочных и необычных костюмов могут выразить свою индивидуальность.





Парад — одно из самых больших и самых любимых художественных мероприятий в США.





Участники парада придают огромное значение своим костюмам, ведь их увидят сотни тысяч американцев.









Зрители восхищаются оригинальными костюмами участников забавного шествия русалок. Там есть на что посмотреть.





То ли морская звезда, то ли ракушка.





Чудовище из морских глубин…





Две русалки…





Обитательницы морских глубин.









А вот совсем юная русалка.































































