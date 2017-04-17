Genesis выпустит автомобиль класса Gran Turismo

На международном автосалоне в Нью-Йорке, где отделившаяся от Hyundai компания Genesis представила концептуальный кроссовер GV80, шеф-дизайнер Люк Донкервольке заявил о намерении добавить в модельный ряд нового бренда автомобиль класса гран туризмо. В интервью австралийскому изданию caradvice.com.au он сообщил, что работы над GT уже ведутся.





Что за модель имеется в виду – не вполне ясно. Дело в том, что еще на стадии превращения Genesis в самостоятельный бренд были анонсированы шесть автомобилей, который выйдут до конца текущего десятилетия. К уже представленным седанам G90 и G80 в 2018 году присоединится седан G70, в 2019-м появится большой кроссовер в стиле вышеупомянутого GV80, а в 2020-м выйдут среднеразмерный кроссовер и купе. Говорил ли Донкервольке о той же самой двухдверке или еще об одной – мы точно не знаем. Судя по всему, речь все-таки о совершенно новом автомобиле, который встанет во главе диапазона, тогда как первое купе будет находиться в одном ряду с Genesis G80 и станет доступной альтернативой моделям вроде Mercedes E-Class Coupe.





С большой долей вероятности флагманский гранд турер может получить гибридную или даже полностью электрическую силовую установку – планы по переходу на «зеленую» тягу руководители Genesis озвучивали уже не раз. В частности, экс-директор Lamborghini Манфред Фицджеральд, возглавляющий корейскую премиальную марку, полагает, что в недалеком будущем электромоторы уравняют всех в плане динамики: соревнования между автопроизводителями за доли секунд станет попросту бессмысленными.



