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В Алматы начинаются гидравлические испытания тепловых сетей

17 апреля 2017, 16:12

Испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей.

В Алматы начинаются работы по подготовке городского теплокомплекса к следующему отопительному сезону, ТОО «Алматинские тепловые сети» с 18 апреля по 5 мая 2017 года будут проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных сетей, сообщает пресс-служба ТОО.

Испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов.

Согласно рабочему графику, с 9 часов 21 апреля до 17 часов 25 апреля испытания произведут на теплосетях, расположенных в районе улиц: Черниговская, Шемякина, Гравинная.

С 8 часов 18 апреля до 17 часов 21 апреля аналогичные мероприятия пройдут в районе улиц: Рыскулова, Шемякина;

С 9 часов 19 апреля до 17 часов 21 апреля испытания произведут на теплосетях, расположенных в районе улиц: Шемякина, Ленинабадская;

С 8 часов 19 апреля до 17 часов 20 апреля испытания пройдут в границе улиц: Улугбека-Утеген батыра-Рыскулбекова-Яссауи;

С 8 часов 24 апреля до 17 часов 25 апреля испытания пройдут в границе улиц: Кабдолова-Ауэзова (мкр. Калкаман)-Сатпаева-Шаляпина-Гайдара;

С 8 часов 26 апреля до 17 часов 27 мая испытания будет проведены в границе улиц: Рыскулова-Яссауи-Абая-Гайдара;

С 8 часов 25 апреля до 17 часов 26 апреля испытания пройдут в границе улиц: Макатаева-Рыскулова-Сейфулина-Розыбакиева;

С 8 часов 27 апреля до 17 часов 28 апреля испытания пройдут в границе улиц: Райымбека-Карасай батыра-Гайдара-Желтоксан;

С 8 часов 24 апреля до 17 часов 25 апреля испытания пройдут в границе улиц: Рыскулова-Кулымбетова-Емцова-Мирзояная;

С 8 часов 2 мая до 17 часов 3 мая испытания пройдут в границе улиц: Карасай батыра-Тимирязева-Кожамкулова-Розыбакиева;

С 8 часов 4 мая до 17 часов 5 мая испытания пройдут в границе улиц: Карасай батыра-Утепова-Байзакова-20 линия;

С 8 часов до 17 часов 5 мая испытания пройдут в границе улиц: Карасай батыра -Жандосова-Ауэзова-р. Б. Алматинка;

С 8 часов 24 апреля до 17 часов 25 апреля испытания будет проведены в границе улиц: Каблукова-Березовского-Басенова-Жарокова;

С 8 часов 24 апреля до 17 часов 25 апреля испытания будет проведены в границе улиц: (на восток) Горная-Достык-Кажимукана-Фурманова-Аль Фараби;

С 8 часов 25 апреля до 17 часов 26 апреля испытания будет проведены в границе улиц: Рыскулбекова-Розыбакиева-Ходжанова-Жарокова-мкр. Казахфильм;

С 8 часов 25 апреля до 17 часов 26 апреля испытания будет проведены в границе улиц: (на запад) Желтоксана-Аль Фараби-Тимирязева-Жарокова;

С 8 часов 26 апреля до 17 часов 27 апреля испытания будет проведены в границе улиц: Саина-Аскарова-Навои-Дулати;

С 8 часов 20 апреля до 17 часов 21 апреля испытания будет проведены в границе улиц: Ратушного-мкр.Дорожник-Айнабулак 1,2,3,4-Кулагер-Рыскулова-Жансугурова- Тихова-Сейфуллина-Глазунова;

С 8 часов 24 апреля до 17 часов 25 апреля испытания будет проведены в границе улиц: Рыскулова-Казыбаева-Полежаева-Райымбека-река б. Алматинка;

С 8 часов 4 мая до 17 часов 5 мая испытания будут проведены в границе улиц: Абылай хана-Райымбека-Полежаева-Тобаякова;

С 9 часов 20 апреля до 17 часов 25 апреля испытания будет проведены в районе улиц: Шемякина-Рыскулова-Спатаева;

С 5 часов 20 апреля до 17 часов 21 апреля испытания будет проведены в районе улиц: Айнабулак-1,2,3,4; мкр. Кулагер; мкр. Дорожник; Рыскулова-Жансугурова-Сейфуллина-Тихого-Успенского-Александрова.

С 5 часов 20 апреля до 17 часов 24 апреля испытания будут проведены в границах улиц: Айтеке Би-Панфилова-Шевченко-Байсеитовой-Сатпаева-р.Есентай-Шевченко- Досмухамедова;

С 5 часов 24 апреля до 17 часов 27 апреля испытания будет проведены в районе улиц: Панфилова-Абая-Желтоксан-Тимирязева-р. Есентай-Гоголя;

С 5 часов 26 апреля до 17 часов 28 апреля испытания будет проведены в районе улиц: Сейфуллина-Рыскулова-Жангельдина-Райымбека-Куратова-Гоголя;

С 5 часов 2 мая до 17 часов 5 мая испытания будет проведены в районе улиц: Уалиханова-Богенбай батыра-Муратбаева-Макатаева-Сейфуллина-Тобаякова;

С 5 часов 4 мая до 17 часов 5 мая испытания будет проведены в районе улиц: Сейфуллина-Тобаякова-Фурманова-Маметовой-Уалиханова-Айтеке Би.

В период проведения гидравлических испытаний потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону: 378-06-65.

Фото: Gorodkirov.ru



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