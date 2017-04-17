Теперь казахстанцы могут задавать свои вопросы напрямую председателю правления «ЕНПФ»

На официальном сайте Единого накопительного пенсионного фонда начал работу новый сервис «Блог Председателя Правления», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-центр «ЕНПФ».

С помощью этого сервиса любой желающий может задать вопросы, касающиеся накопительной пенсионной системы и деятельности ЕНПФ напрямую первому руководителю фонда.

Для того, чтобы посетить «Блог Председателя Правления» необходимо кликнуть на соответствующую иконку в правой стороне главной страницы официального сайта www.enpf.kz или перейти по прямой ссылке: http://www.enpf.kz/ru/o-fonde/blog.php. На странице Блога пользователи сайта могут задать вопрос, заполнив небольшую форму обращения, а также ознакомиться с архивом вопросов, на которые уже предоставлен ответ.

Специалисты ЕНПФ рекомендуют пользователям сайта до заполнения формы в первую очередь ознакомиться с архивом, в котором, возможно, уже даны ответы на интересующий их вопрос. Что немаловажно, ответ предоставляется абсолютно всем обратившимся в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством, однако в архив вопросы персонального характера не попадают.

Помимо Блога граждане могут обратиться со своими вопросами любым удобным для них способом, а именно:

- прийти в центр персонального обслуживания;

- позвонить в контакт-центр;

- написать письмо на электронный адрес enpf@enpf.kz;

- записаться на прием к руководителям Фонда в составе группы или индивидуально через сервис «Общественная приемная для граждан»;

- через официальные страницы ЕНПФ в социальных сетях.