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Новости за сегодня

Теперь казахстанцы могут задавать свои вопросы напрямую председателю правления «ЕНПФ»

 

На официальном сайте Единого накопительного пенсионного фонда начал работу новый сервис «Блог Председателя Правления», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-центр «ЕНПФ».

С помощью этого сервиса любой желающий может задать вопросы, касающиеся накопительной пенсионной системы и деятельности ЕНПФ напрямую первому руководителю фонда.

Для того, чтобы посетить «Блог Председателя Правления» необходимо кликнуть на соответствующую иконку в правой стороне главной страницы официального сайта www.enpf.kz или перейти по прямой ссылке: http://www.enpf.kz/ru/o-fonde/blog.php. На странице Блога пользователи сайта могут задать вопрос, заполнив небольшую форму обращения, а также ознакомиться с архивом вопросов, на которые уже предоставлен ответ.

Специалисты ЕНПФ рекомендуют пользователям сайта до заполнения формы в первую очередь ознакомиться с архивом, в котором, возможно, уже даны ответы на интересующий их вопрос. Что немаловажно, ответ предоставляется абсолютно всем обратившимся в соответствии со сроками, предусмотренными законодательством, однако в архив вопросы персонального характера не попадают.

Помимо Блога граждане могут обратиться со своими вопросами любым удобным для них способом, а именно:

- прийти в центр персонального обслуживания;

- позвонить в контакт-центр;

- написать письмо на электронный адрес enpf@enpf.kz;

- записаться на прием к руководителям Фонда в составе группы или индивидуально через сервис «Общественная приемная для граждан»;

- через официальные страницы ЕНПФ в социальных сетях.

 

17 апреля 2017, 16:08
Источник, интернет-ресурс: АО «ЕНПФ»

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