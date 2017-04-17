Аким Акмолинской области оценил паводковую ситуацию в Сандыктауском районе

В связи с подтоплением насосной станциив селе Балкашино была прекращена подача питьевой воды. В настоящее время организован подвоз питьевой воды из ТОО «Кокшетау Минводы».

После облета паводкоопасных территорий Атбасарского района аким Акмолинской области М. Мурзалин осмотрел с воздуха паводкоопасные участки Сандыктауского района и экстренно прибыл в село Балкашино передает Управление внутренней политики.





В результате повышения уровня воды в реке Жабай в Сандыктауском районе подтоплено порядка 300 дворовых территорий. На данный момент специалистами подсчитывается ущерб, нанесенный водной стихией. Здесь в круглосуточном режиме работают силыместных исполнительных органов, МВД и ЧС.Вцелом, из зоны потопления эвакуировано 729 человек.





Сейчас в Сандыктауском районе в целях ликвидации последствии паводка задействованы все необходимые специальные средства. В спасательных работах принимают участие около 100 человек из личного состава ДЧС и местной полиции.









Здесь глава региона осмотрел уровень реки Жабай, побывал в подтопленных домах и встретился с пострадавшими жителями. Малик Мурзалин поручил акиму района мобилизовать все силы и средства для ликвидации паводка, всесторонне оказать помощь пострадавшим жителям, держать на особом контроле данную ситуацию, а также организовать подвоз воды.





В связи с подтоплением насосной станциив селе Балкашино была прекращена подача питьевой воды. В настоящее время организован подвоз питьевой воды из ТОО «Кокшетау Минводы».





По итогам поездки в Атбасарский и Сандыктауский районы глава региона поручил, в первую очередь, с целью недопущения гибели людей обеспечить своевременную их эвакуацию, организовать четкое взаимодействие всех специальных служб, не допустить мародерства, всесторонне оказывать помощь пострадавшим жителям, предоставить точную информацию по количеству затопленных домов, дорог, мостов.











