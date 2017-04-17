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Опасность схода лавин сохраняется в предгорьях Алматы

17 апреля 2017, 16:29

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.

Опасность схода лавин сохраняется в предгорьях Алматы и ЮКО, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС Алматы.

"Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» РИП
№ 56 от 17.04.2017г. В связи большой высотой снежного покрова и продолжающимися осадками на фоне оттепели в горных районах Южно-Казахстанской и Алматинской областей в период 18-20 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - сказано в распространенном сообщении.

фото: livekuban.ru

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