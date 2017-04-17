В Астане пройдет международная антинаркотическая акция в рамках ШОС

В ходе акции планируется проведение ряда мероприятий с участием учащихся школ и колледжей, а также студентов вузов и молодежи.

19 апреля в 11:00 во Дворце спорта «Казахстан» пройдет Международная антинаркотическая акция «За мир без наркотиков», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.





В ходе акции планируется проведение ряда мероприятий с участием учащихся школ и колледжей, а также студентов вузов и молодежи.





В мероприятии примут участие руководство МВД РК, Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов, представители посольств государств-членов ШОС в Республике Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента РК, а также представители ООН и международных организаций.





После завершения акции состоится расширенный брифинг в Службе центральных коммуникаций.





Отметим, что инициативу проведения Международной антинаркотической акции «За мир без наркотиков» озвучил Глава государства Н. А. Назарбаев в июне 2016 года в ходе заседания глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.



