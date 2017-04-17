В Астане пройдет международная антинаркотическая акция в рамках ШОС
17 апреля 2017, 16:29
В ходе акции планируется проведение ряда мероприятий с участием учащихся школ и колледжей, а также студентов вузов и молодежи.
19 апреля в 11:00 во Дворце спорта «Казахстан» пройдет Международная антинаркотическая акция «За мир без наркотиков», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
В ходе акции планируется проведение ряда мероприятий с участием учащихся школ и колледжей, а также студентов вузов и молодежи.
В мероприятии примут участие руководство МВД РК, Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов, представители посольств государств-членов ШОС в Республике Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента РК, а также представители ООН и международных организаций.
После завершения акции состоится расширенный брифинг в Службе центральных коммуникаций.
Отметим, что инициативу проведения Международной антинаркотической акции «За мир без наркотиков» озвучил Глава государства Н. А. Назарбаев в июне 2016 года в ходе заседания глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Фото: Cherinfo.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854289-c5b2b197f7c69b277e43ea52b4def4f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...