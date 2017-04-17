Сайрамский район ежегодно поставляет на казахстанские рынки 11 тысяч тонн мяса

Произведенное мясо реализуется на местных рынках, а также в Алматы, Кызылорде и Байконуре.

Численность населения Сайрамского района составляет более 200 тыс. человек. Жители района занимаются разведением скота и выращиванием овощей. На сегодня на 172 откормочных площадках содержатся 28 тыс. голов крупного рогатого скота. На этих откормочных площадках убой скота проводится два раза в год. Таким образом, на 16 пунктах по убою скота забивают 65 тыс. КРС, и поставляют порядка 11 тыс. тонн мяса на казахстанские рынки, передает пресс-служба акима области.





Одним из таких крупных откормочных площадок является сельскохозяйственный кооператив «Курвантай Ата», расположенный в Манкентском сельском округе. Здесь с 2014 года ежегодно производят более 300 тонн говяжьего мяса. В 2015 году полностью завершилось строительство откормочного комплекса, где количество голов КРС достигло 700.









Отметим, что произведенное мясо реализуется на местных рынках, а также в Алматы, Кызылорде и Байконуре.





Кроме того, в районе работают около 400 малых откормочных площадок на 10-15 голов, а в целях производства молока построено 78 семейных молочных ферм на 10-15 голов.





Фото: Пресс-служба акима ЮКО



