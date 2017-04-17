Избран председатель совета директоров Евразийского банка

В «Евразийском банке» избран новый состав Совета директоров, его председателем стал Павел Логинов, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

«На годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества (ПАО) «Евразийский банк», состоявшемся 14 апреля 2017 года, был избран новый состав совета директоров банка. В него вошли Логинов Павел Вячеславович, Смирнова Елена Николаевна, Печенкин Олег Владимирович, Шодиева Муниса, Аязбаев Нурбек Нурланович. Также 14 апреля 2017 состоялось заседание совета директоров, на котором Павел Логинов был избран председателем совета директоров ПАО «Евразийский банк», — указывается в сообщении.

Павел Логинов — профессиональный банкир с 20 летним стажем работы на банковском рынке.

Родился 10 марта 1971 года в Москве. В 1993 году окончил экономический факультет Московского авиационного института, в 2002 году — Финансовую академию при правительстве РФ.

С 1997 по 2008 годы — работал в банках Российский Кредит, ОНЭКСИМ Банк, Росбанк. В должности вице-президента Росбанка курировал отношения с ключевыми корпоративными клиентами банка.

С 2004 по 2008 годы — работал в должности директора Центрального Территориального Управления Росбанка руководил проектом по интеграции группы банков «Общество взаимного кредита» и Росбанка.

С 2008 по 2014 годы — занимал Должность Председателя Правления Металлургического коммерческого банка (Меткомбанка), входящего в группу компаний Северсталь Алексея Мордашова.

С 2015 по 2016 годы — работал в Новикомбанке, входящем в ГК Российские Технологии, где занимал должности Заместителя Председателя Правления и Главного исполнительного директора. В сферу его ответственности входили разработка стратегии развития, корпоративный бизнес, МСБ, розничный бизнес, региональная сеть, работа с просроченной задолженностью, работа банка с Гособоронзаказом.

Евразийский банк — универсальный казахстанский банк, предлагающий продукты и услуги клиентам всех сегментов. Банк основан в 1994 и представлен во всех регионах Казахстана. Имеет дочерний банк в России (Москва) с филиалами в Новосибирске, Омске и Челябинске. Последний рейтинг S&P: «В», прогноз «стабильный». Член KASE, участник KazPrime.