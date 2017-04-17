Карту священных мест составят в Казахстане
17 апреля 2017, 16:38
Все священные объекты Казахстана отметят на единой карте.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поручил разработать карту сакральных объектов казахского народа.
Выступая на коллегии расширенной коллеги своего ведомства, министр напомнил, что ранее президент Казахстана поручил запустить проект "Духовные святыни Казахстана" или "Сакральная география Казахстана".
"У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одна из основ духовных традиций. Для Казахстана это особенно важно, потому что мы огромная по территории страна с богатой духовной историей", — отметил Мухамедиулы.
Также глава государства поручил увязать воедино комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы Восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, а также другие места.
"Все они образуют каркас нашей национальной идентичности. И когда говорят о воздействии чуждых идеологических влияний, мы не должны забывать, что за ними стоят определенные ценности, определенные культурные символы других народов. А им может противостоять только собственная национальная символика", — добавил министр.
Кроме того, глава Минкульта поручил проработать вопрос по созданию фильмов о Казахстане совместно с каналами Discovery и National Geographic.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: yvision.kz
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