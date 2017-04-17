Карту священных мест составят в Казахстане

Выступая на коллегии расширенной коллеги своего ведомства, министр напомнил, что ранее президент Казахстана поручил запустить проект "Духовные святыни Казахстана" или "Сакральная география Казахстана".

"У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одна из основ духовных традиций. Для Казахстана это особенно важно, потому что мы огромная по территории страна с богатой духовной историей", — отметил Мухамедиулы.



