Презентация 50 выпуска сборника

«Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика»

Н.В. Уварова, к.ю.н.,

ассоциированный профессор кафедры Юриспруденция

Каспийского общественного университета

На кафедре частно-правовых дисциплин Каспийского университета состоялась презентация 50 выпуска сборника «Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика». Трудно представить, что все пятьдесят выпусков, шесть приложений к ним, а также пять томов избранных произведений созданы усилиями одного человека и его бескорыстных помощников из числа преподавателей кафедры и студентов на совершенно общественных началах. Но дело обстояло именно таким образом. Издания сборника без выплат каких бы то ни было гонораров финансировалось учениками А. Диденко в порядке спонсорства рядом юридических фирм, Республиканской нотариальной палатой, Верховным судом РК и др. Подготовлены к изданию несколько очередных выпусков «Yлгі».

Читатели выпуска встретятся с широко известными зарубежными авторами: В. Витрянским, А. Сергеевым, В. Белых, Е. Беляневич, Б. Гонгало, Ш. Исмаилов, И. Спасибо-Фатеева, Л. Щенникова, В. Камышанский, М. Телюкина, К. Лебедев, Т. Шепель, О. Рузакова, Б. Самарходжаев, Л. Михеева. Казахстанские авторы представлены именами М. Алимбекова, А. Диденко, С. Мороз, К. Ильясовой, Т. Каудырова, Е. Нестеровой, Д. Абжанова, Ю. Галинской.

Впервые сборник представлен зарубежными авторами П. Мэггс, К. Ростен, М. Сумида, Т. Минаева, С. Барнвел.

В помещенных в сборник статьях содержится много рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства, к которым стоит присмотреться отечественному законодателю.

Вскоре сборник появится на сайте zakon.kz и с его содержанием смогут познакомиться все желающие.

Представлял сборник проф. А. Диденко. Думается, излишне напоминать о его красноречивой манере изложения, с которой знакомы все, кто слушал его лекции и выступления, поэтому я просто воспроизведу записанные мной отдельные фрагменты его выступления.

«Юбилейный 50 выпуск сборника необычен. Насколько позволяет судить мой опыт, сборник научных трудов такого уровня трудно встретить в казахстанской цивилистике и юриспруденции вообще. В нем нет проходных статей и работ начинающих авторов. Из 28 авторов 21 - доктора юридических наук и четыре кандидата наук, однако хорошо известных в научных и практических кругах, почему и были приглашены мной к участию в сборнике. Шестеро авторов представляют дальнее зарубежье: США, Великобританию, Японию, Чехию.

Никто из приглашенных к участию в сборнике не отказался предоставить свои статьи, хотя у каждого из них существуют возможности опубликоваться в известных журналах и издательствах. На славу потрудились переводчики Н. Абдреева (перевод с японского языка), Д. Куанышбекова (перевод с английского). Все это, конечно, свидетельствует о высоком авторитете казахстанской школы цивилистики.

Так же читателям представлена одна статья на английском языке, в целях ознакомления читателей с тонкостями английского права.

Над сборником пришлось работать несколько месяцев, ежедневно, были не десятки, а сотни контактов, переговоров, уточнений текстов.

И вот этот достойный труд, настоящий вклад в казахстанское правоведение никогда не появился бы, если бы не поддержка ректора Каспийского университета. Я вообще не предполагал, что когда-то дело дойдет до 50 выпуска. И когда вдруг он приблизился, я все равно опустил руки перед организационными трудностями, необходимостью поиска финансирования и т.п. И здесь навстречу пошел ректор университета Жолдасбек Муслимович, который с энтузиазмом поддержал выпуск издания. Поэтому первый экземпляр сборника по справедливости вручается ему.

Уже в ближайшие дни сборники получат Верховный Суд, Минюст, Генпрокуратура, Нотариальная палата, зарубежные авторы.

Тематика выпуска различная, в основном - проблемы ответственности, кроме того, ряд статей посвящен вопросам интеллектуальной собственности, банковским операциям, банкротству. Что касается моей статьи об ответственности, то она большая по объему и в основном с новыми взглядами на проблему, что, конечно, не означает их истинности. Разумеется, автор не судья своему творчеству. Но у меня были блестящие спарринг-партнеры, благодаря которым уровень был повышен, а в конце серьезную помощь и по моей статье и по сборнику в целом оказала Н. Уварова, которая часами и сама и вместе со мной осуществляла изнурительную корректорскую работу.

Весь этот, помимо научного значения, труд имеет прикладную направленность: повышение квалификации юристов. Для нас, педагогов, важно внедрение всех интересных мыслей в педагогический процесс, поэтому нам следует требовать от студентов, магистрантов, докторантов обязательное использование 50 выпуска.

У меня есть несколько литературных ассоциаций по поводу отношения к содержанию 50 тома. Я остановлюсь на одной притче. Один наставник-монах с группой учеников шёл по улице. Им повстречалась необычной красоты блудница. Ученики закрыли лицо руками, а старец шел, глядя прямо на нее. Ученики спросили ‒ почему он не отвернулся. Он ответил: «Вы видите ее грех, а зреть надо красоту Божьего творения».

Сегодня, я думаю, стоит порадоваться достигнутому результату и узреть успех. В дальнейшем, наверное, появятся те, чья квалификация позволит объективно усмотреть несовершенства. Пусть это будет позже. А пока отдадим дань достоинствам».

После всего сказанного остается одно: пожелать редактору и авторам не останавливаться на достигнутом и продолжать столь нужное для юридической общественности издание.