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Новости за сегодня

В Астане пройдет международная антинаркотическая акция в рамках ШОС

 

19 апреля в 11:00 во Дворце спорта «Казахстан» пройдет Международная антинаркотическая акция «За мир без наркотиков», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В ходе акции планируется проведение ряда мероприятий с участием учащихся школ и колледжей, а также студентов вузов и молодежи.

В мероприятии примут участие руководство МВД РК, Генеральный секретарь ШОС Р. Алимов, представители посольств государств-членов ШОС в Республике Казахстан, депутаты Мажилиса Парламента РК, а также представители ООН и международных организаций.

После завершения акции состоится расширенный брифинг в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, что инициативу проведения Международной антинаркотической акции «За мир без наркотиков» озвучил Глава государства Н. А. Назарбаев в июне 2016 года в ходе заседания глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

 

17 апреля 2017, 16:45
Источник, интернет-ресурс: Акимата Астаны

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