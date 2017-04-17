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После положительного теста актера на ВИЧ, порноиндустрия США приостановила работу

17 апреля 2017, 16:53

Free Speech Coalition умалчивает, о ком именно идет речь, неизвестно также мужчина это или женщина.

Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии Free Speech Coalition призвала продюсеров приостановить съемки после того, как во время плановой проверки у одного из актеров обнаружили ВИЧ.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации, передает Лента.ру.

По данным организации, лицо, о котором идет речь, могло быть инфицировано после прошлого теста, который показал отрицательный результат. Поскольку в этот период человек не снимался в порно, вероятность заражения других исполнителей невелика. Ассоциация подчеркивает, что распространения ВИЧ во время съемок удавалось избегать более 10 лет.

Free Speech Coalition умалчивает, о ком именно идет речь, неизвестно также мужчина это или женщина. Ассоциация планирует повторить тест и убедиться в том, что его результаты соответствуют действительности. Кроме того, она уведомит и перепроверит возможных партнеров пострадавшего. Если произошла ошибка, мораторий на съемки отменят в среду, 19 апреля.

Американская организация Adult Performer Advocacy Committee, защищающая права порноактеров, поддержала прекращение съемок фильмов для взрослых до прояснения ситуации.

Фото: Oleksiy Maksymenko / Globallookpress.com

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