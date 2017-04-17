В выставке «EXPO-2017» от ЮКО примут участие 5 проектов в направлении зеленой экономики

В международной выставке «ЭКСПО-2017» от Южно-Казахстанской области примут участие 5 крупных проектов в направлении зеленой экономики, передает пресс-служба акима области.

Об этом сегодня на прошедшем брифинге сообщила в Региональной службе коммуникации руководитель отдела развития туризма управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма П.Конысбаева. По ее словам, данные проекты отобраны Министерством энергетики РК для наполнения национального павильона «Нур алем» и предложены «АО НК «Астана ЭКСПО - 2017».

Спикер, отметила, что в ближайшее время для журналистов будет организован пресс-тур с целью популяризации проектов в направлении «зеленой экономики» и перечислила проекты, которые примут участие в выставке.

В частности, «Энергия будущего» «Чистая вода - источник жизни!» - ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг», «Комплексное возобновление основных водных агрегатов и запасных установок» - АО «Шардара СЭС», «В рамках проекта модернизации ТОО «ПКОП» новые технологии по улучшению окружающей среды» - ТОО «ПКОП», «В рамках проекта модернизации АО «Шымкентцемент» улучшение окружающей среды» - АО «Шымкентцемент», «Строительство солнечной электростанции мощностью 50МВт в Сузакском районе Южно-Казахстанской области» - ТОО «Green Energy 3000».

Наряду с этим, она проинформировала, что в Южно-Казахстанской области на региональном уровне разработан план мероприятий по подготовке к международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», а также сообщила о соответствующих работах, проводимых в данном направлении.

«В соответствии с планом, в масштабе области проводятся работы в следующих направлениях: продвижение и рекламирование выставки «ЭКСПО - 2017», организация работы по посещению жителей региона, транспортное обеспечение, обеспечение подготовки волонтеров, разработка туристских маршрутов для гостей, обеспечение сельхоз товарами г. Астану в период проведения Выставки, а также наполнение национального павильона Казахстана «Нұр әлем»», - сказала П.Конысбаева.