14 апреля 2017 в городе Караганда состоялся региональный семинар на тему: «Арбитраж как эффективный способ разрешения имущественных споров»

14 апреля 2017 года в городе Караганда состоялся региональный семинар на тему: «Арбитраж как эффективный способ разрешения имущественных споров»

Мероприятие было организованно и проведено Арбитражной Палатой Казахстана, Управлением промышленности и инвестиционного развития акимата Карагандинской области, департаментом юстиции Карагандинской области.

Площадка для проведения семинара была любезно предоставлена акиматом Карагандинской области.

На семинар были приглашены и участвовали представители бизнес сообщества и практикующие юристы, при проведении семинара использовалась видеоконференцсвязь с населенными пунктами Карагандинской области. Были подняты актуальные темы становления и развития арбитражного движения в Казахстане, а также практические вопросы касающиеся использования арбитража бизнесом и юристами.

Со своими докладами выступили члены Правления Арбитражной Палаты Казахстана г-н Хан Н.Г., председатель МКА «JUS GENTIUM» и г-жа Бралина А.Ж. председатель МКАС ЕЦПР, член Королевского Института Арбитров Великобритании. Некоторые аспекты создания и деятельности Арбитражной Палаты Казахстана были освещены руководителем Аппарата Арбитражной Палаты Казахстана г-жой Елеусизовой И.К., присутствующей на мероприятии.

Приглашенные участники семинара активно интересовались темой арбитража, в особенности в разрезе практического применения арбитража, как инструмента разрешения спора между хозяйствующими субъектами. Очень большое количество вопросов касалось темы преимуществ арбитражного разбирательства и его отличия от процедуры разрешения спора в судах общей юрисдикции.

Подводя итоги семинара, организаторы отметили положительный опыт проведения подобных встреч, который необходимо использовать и иных регионах нашей страны, в целях популяризации альтернативных способов разрешения споров, в частности арбитража.