К 2025 году жителей Туркмении заставят бросить курить
17 апреля 2017, 17:11
Туркмения давно ведет жесткую борьбу с табакокурением.
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу по реализации в стране Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком, передает Лента.ру со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».
«Данная программа принята в целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни человека», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что принятый алгоритм действий поможет осуществить необходимые меры по превращению Туркмении до 2025 года в страну, свободную от табака.
Туркмения давно ведет жесткую борьбу с табакокурением. В декабре 2013 года в стране вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий».
В январе 2016 года в Туркмении прошла публичная акция сожжения наркотиков и табачных изделий, изъятых в ходе спецопераций силовиков. Ранее в том же месяце стало известно, что в стране из легальной продажи исчезли сигареты. В столице республики Ашхабаде сотрудники Службы по защите безопасности здорового общества обошли точки торговли и заставили убрать с полок табачные изделия под угрозой штрафа.
Также в январе Бердымухамедов понизил в звании руководителя Службы по защите безопасности здорового общества Атадурды Османова. Глава государства выразил недовольство работой ведомства и потребовал энергичнее принимать меры по искоренению табакокурения.
Фото: Радио Озодлик
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