К 2025 году жителей Туркмении заставят бросить курить

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу по реализации в стране Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком , передает , передает Лента.ру со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».





«Данная программа принята в целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни человека», — говорится в сообщении.





Также отмечается, что принятый алгоритм действий поможет осуществить необходимые меры по превращению Туркмении до 2025 года в страну, свободную от табака.





Туркмения давно ведет жесткую борьбу с табакокурением. В декабре 2013 года в стране вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий».





В январе 2016 года в Туркмении прошла публичная акция сожжения наркотиков и табачных изделий, изъятых в ходе спецопераций силовиков. Ранее в том же месяце стало известно, что в стране из легальной продажи исчезли сигареты. В столице республики Ашхабаде сотрудники Службы по защите безопасности здорового общества обошли точки торговли и заставили убрать с полок табачные изделия под угрозой штрафа.





Также в январе Бердымухамедов понизил в звании руководителя Службы по защите безопасности здорового общества Атадурды Османова. Глава государства выразил недовольство работой ведомства и потребовал энергичнее принимать меры по искоренению табакокурения.



