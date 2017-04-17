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К 2025 году жителей Туркмении заставят бросить курить

17 апреля 2017, 17:11

Туркмения давно ведет жесткую борьбу с табакокурением.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Национальную программу по реализации в стране Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком, передает Лента.ру со ссылкой на государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

«Данная программа принята в целях пропаганды здорового образа жизни, борьбы с табакокурением, улучшения состояния здоровья и увеличения продолжительности жизни человека», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что принятый алгоритм действий поможет осуществить необходимые меры по превращению Туркмении до 2025 года в страну, свободную от табака.

Туркмения давно ведет жесткую борьбу с табакокурением. В декабре 2013 года в стране вступил в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий».

В январе 2016 года в Туркмении прошла публичная акция сожжения наркотиков и табачных изделий, изъятых в ходе спецопераций силовиков. Ранее в том же месяце стало известно, что в стране из легальной продажи исчезли сигареты. В столице республики Ашхабаде сотрудники Службы по защите безопасности здорового общества обошли точки торговли и заставили убрать с полок табачные изделия под угрозой штрафа.

Также в январе Бердымухамедов понизил в звании руководителя Службы по защите безопасности здорового общества Атадурды Османова. Глава государства выразил недовольство работой ведомства и потребовал энергичнее принимать меры по искоренению табакокурения.

Фото: Радио Озодлик

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